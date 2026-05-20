الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه

القاهرة (رويترز)
توج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بفوزه 1-صفر على سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لمجموعة التتويج اليوم الأربعاء.
وكان الزمالك يحتاج نقطة واحدة فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراتي الأهلي أمام المصري البورسعيدي وبيراميدز ضد سموحة.
لكنه اختتم مشواره في الدوري بالفوز بفضل هدف عدي الدباغ في بداية الشوط الأول، فيما أهدر سيراميكا ركلة جزاء بعد الاستراحة.
بهذه النتيجة، ينهي الزمالك الدوري برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين أمام بيراميدز ثاني الترتيب والذي ضمن التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد فوزه 2-1 على ضيفه سموحة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث، المؤهل لكأس الكونفيدرالية، برصيد 53 نقطة بعد فوزه 2-صفر على مضيفه المصري. ولعب الأهلي أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين مرعي في الدقيقة 38.