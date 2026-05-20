الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه

القاهرة (رويترز)

توج الزمالك بلقب ​الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بفوزه ⁠1-صفر على سيراميكا كليوباترا في ​الجولة الختامية لمجموعة التتويج اليوم ​الأربعاء.

وكان ‌الزمالك يحتاج ⁠نقطة ​واحدة فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراتي الأهلي أمام المصري ‌البورسعيدي وبيراميدز ضد سموحة.

لكنه اختتم ‌مشواره في الدوري بالفوز بفضل هدف عدي الدباغ ​في بداية الشوط الأول، فيما أهدر سيراميكا ركلة جزاء بعد الاستراحة.

بهذه النتيجة، ينهي الزمالك الدوري ‌برصيد 56 نقطة، ​بفارق نقطتين أمام بيراميدز ثاني الترتيب والذي ضمن التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل ​بعد ‌فوزه ⁠2-1 ‌على ضيفه ‌سموحة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث، المؤهل لكأس ⁠الكونفيدرالية، برصيد 53 نقطة بعد ​فوزه 2-صفر على مضيفه المصري. ولعب الأهلي أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين مرعي في ​الدقيقة 38.