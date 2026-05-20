الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه

الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه
20 مايو 2026 23:07

 القاهرة (رويترز)

أخبار ذات صلة
أزمة بين الزمالك وسيراميكا قبل 24 ساعة من مباراة حسم الدوري المصري
الصراع الثلاثي على اللقب يشعل الجولة الأخيرة بالدوري المصري

توج الزمالك بلقب ​الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة 15 في تاريخه بفوزه ⁠1-صفر على سيراميكا كليوباترا في ​الجولة الختامية لمجموعة التتويج اليوم ​الأربعاء.
وكان ‌الزمالك يحتاج ⁠نقطة ​واحدة فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراتي الأهلي أمام المصري ‌البورسعيدي وبيراميدز ضد سموحة.
لكنه اختتم ‌مشواره في الدوري بالفوز بفضل هدف عدي الدباغ ​في بداية الشوط الأول، فيما أهدر سيراميكا ركلة جزاء بعد الاستراحة.
بهذه النتيجة، ينهي الزمالك الدوري ‌برصيد 56 نقطة، ​بفارق نقطتين أمام بيراميدز ثاني الترتيب والذي ضمن التأهل لدوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل ​بعد ‌فوزه ⁠2-1 ‌على ضيفه ‌سموحة.
ويحتل الأهلي المركز الثالث، المؤهل لكأس ⁠الكونفيدرالية، برصيد 53 نقطة بعد ​فوزه 2-صفر على مضيفه المصري. ولعب الأهلي أغلب فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ياسين مرعي في ​الدقيقة 38.

الدوري المصري
بيراميدز
الزمالك
الأهلي المصري
آخر الأخبار
برناردو سيلفا يدعو الجيل الجديد لحمل السيتي على أكتافه
الرياضة
برناردو سيلفا يدعو الجيل الجديد لحمل السيتي على أكتافه
اليوم 23:18
«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد
اليوم 23:18
لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية
الرياضة
لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية
اليوم 23:14
الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه
الرياضة
الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه
اليوم 23:07
علي محمد البلوشي
علوم الدار
النائب العام لإمارة أبوظبي: أمر رئيس الدولة الإفراج عن نزلاء في مراكز الإصلاح يدعم مستهدفات «عام الأسرة»
اليوم 23:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©