الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية

20 مايو 2026 23:14

باريس(أ ف ب)
سيقلص نجوم كرة المضرب واجباتهم الإعلامية التحضيرية لبطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع في كرة المضرب، احتجاجاً على ما يعتبرونه تدنياً في الأجور، وفق ما أفاد مصدر الأربعاء.
وبحسب المصدر الذي أكد تقارير نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليومية، فإن بعض اللاعبين واللاعبات الذين لم تُعلن أسماؤهم، سيتحدثون إلى الصحافة لمدة 15 دقيقة فقط في يوم الإعلام في رولان جاروس، ثم سيرفضون إجراء مقابلات مع الجهات المالكة لحقوق البث التلفزيوني للبطولة.
ودعا الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، في وقت سابق من هذا الشهر البطولات الأربع الكبرى، أي أستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون وفلاشينج ميدوز، إلى إظهار "الاحترام" للاعبين واللاعبات في خضم الخلاف حول قيمة الجوائز المالية.
ويؤكد اللاعبون واللاعبات أنهم يحصلون حالياً على 15 بالمئة فقط من الإيرادات الحالية للبطولات الكبرى، مطالبين برفع هذه النسبة إلى 22 بالمئة.
وقالت المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا في وقت سابق من هذا الشهر خلال دورة روما الألف نقطة، إنه قد يضطر اللاعبون واللاعبات إلى مقاطعة أكبر للبطولات الأربع الكبرى من أجل "الدفاع عن حقوقنا".
من جهته، قال الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الأربعاء إن قرار اللاعبين واللاعبات تقليص واجباتهم الإعلامية "يُعاقب جميع أصحاب المصلحة في البطولة، من وسائل الإعلام إلى الجهات الناقلة، موظفي الاتحاد، وكل عائلة كرة المضرب التي تتابع كل نسخة من رولان جاروس بحماسة".
ومن المقرر عقد اجتماع بين منظمي بطولة فرنسا المفتوحة و"بعض ممثلي" اللاعبين واللاعبات الجمعة.

