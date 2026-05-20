«الزعيم» يضع خطة العبور إلى لقب الكأس الأغلى

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل العين المرحلة الحاسمة من تحضيراته لمواجهة الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة، المقرر إقامته مساء الغد على استاد محمد بن زايد، وسط حالة من التركيز العالي داخل معسكر «الزعيم»، ورغبة واضحة في استكمال الموسم التاريخي بإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعد التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين.

ويضع الجهاز الفني بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش لمساته الأخيرة على التشكيلة المتوقعة، التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة، في وقت تركّزت فيه التحضيرات الفنية خلال الأيام الأخيرة على رفع معدلات الفاعلية الهجومية، وتحسين استغلال الفرص أمام المرمى، لتجنب تكرار السيناريو الذي كلّف الفريق خسارة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة، عندما أهدر الفريق أكثر من سبع فرص محققة للتسجيل، قبل أن يخسر المواجهة بركلات الترجيح، كما يرغب العين في تعويض خسارته السابقة أمام الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة 2016.

ورغم تلك الذكرى، يدخل العين النهائي بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما عاش انتعاشة كبيرة على مستوى النتائج والأداء، عقب حسم لقب الدوري الذهبي بلا خسارة، مع عروض هجومية قوية شهدت تسجيل الفريق لسلسلة من الانتصارات الكبيرة.

وعقد إيفيتش اجتماعات يومية مع اللاعبين خلال الأيام الماضية، شدد خلالها على ضرورة مضاعفة التركيز، واحترام المنافس، والتعامل مع النهائي بأقصى درجات الجدية، مؤكداً أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالحسابات المسبقة، وأن أي تراجع في التركيز قد يكلّف الفريق الكثير أمام منافس يقاتل لإنقاذ موسمه.

من جانبه، أكد حميد فاخر، نجم العين السابق، أن النهائيات «تكسب ولا تُلعب»، مشيراً إلى أن الدوافع ستكون مشتعلة لدى الطرفين، وأن العين يبحث عن الثنائية بعد موسم استثنائي، بينما يدخل الجزيرة المباراة بشعار إنقاذ الموسم أمام بطل الدوري، وهو ما يضاعف صعوبة المهمة.

وأضاف فاخر أن ما يميز العين هذا الموسم هو شخصية الفريق الجماعية، وقال إيفيتش لم يصنع فريقاً يعتمد على نجم واحد، بل نجح في بناء «الفريق النجم».