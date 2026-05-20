سلطان بن حمدان يتوج الفائزين في تحديات الهجن بـ«ختامي الوثبة»

الوثبة (الاتحاد)



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في ميدان الوثبة بأبوظبي. وتابع معاليه، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، منافسات رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت مساء أمس، إضافة إلى جمع غفير من ملاك ومحبي وعشاق رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي

وحصدت «مزون» المملوكة لشعار سعيد جابر عبد الله الحربي أغلى رموز المهرجان لهجن أبناء القبائل، بعد أن خطفت السيف الذهبي، إذ نجحت في السيطرة على الشوط الرئيس الأول المخصص للحول المفتوح في أقوى الأشواط، وأنهت مسافة الشوط البالغة 8 كيلومترات في زمن قدره 12:09:23 دقيقة، وتقدمت بفارق كبير عن «عالية» المملوكة لشعار أحمد مطر ماجد الخييلي التي حلت في المركز الثاني بفارق يقارب 4 ثوانٍ عن «مزون»، فيما جاءت في المركز الثالث «مبشرة» بطلة السيف في العام الماضي، والمملوكة لشعار مانع علي حماد الشامسي.

وأهدت المطية الفائزة مالكها الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بينما نال صاحب المركز الثاني 2.5 مليون درهم، والثالث على مليوني درهم، وحصد صاحب المركز الرابع مليون درهم، والخامس 500 ألف درهم.

وفي الشوط الرئيس للزمول المفتوح، نجح شعار أحمد مطر ماجد الخييلي في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليوني درهم، وذلك عن طريق «الهداف» الذي تمكن من خطف المركز الأول في زمن قدره 12:28:71 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «فريح» بشعار سعيد الأحبابي وبتوقيت 12:33:82 دقيقة، واحتل المركز الثالث «الذيب» بشعار مبارك زايد مطوع الخيارين، حيث قطع مسافة الشوط في 12:34:78 دقيقة.

وتألق شعار عبد الله ناصر المسند في شوط الحول المحليات، وانتزع رمز الخنجر الذهبي، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليونين ونصف المليون درهم، وذلك عبر «أيقونة» التي حلقت بناموس الشوط والرمز، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 12:18:61 دقيقة، متفوقة بفارق مريح عن «منصورة» المملوكة لشعار علي فرج بن حمودة الظاهري، أما المركز الثالث فكان من نصيب «تكريم» المملوكة لشعار محمد سلطان مرخان الكتبي.

وفاز «دسمان» المملوك لعلي راشد غدير الكتبي بناموس ورمز الزمول المحليات، وحصد شداد الشوط، والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، حيث نجح في خطف الرمز في الكيلومتر الأخير بعد منافسة مع «زعبيل»، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12:39:40 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«زعبيل» لسعيد جابر عبد الله الحربي الذي أنهى الشوط في 12:40:11 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «غازي» لحمد سيف نعيف العامري.

وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الفائزين بالرموز في أعقاب نهاية المنافسات، وسط سعادة وفرحة طاغية بالناموس الأغلى في ختامي الختاميات.



سيف الحول.. الجائزة الأغلى

يطوي «ختامي الوثبة 2026» صفحة النسخة 47 بالسباق المثير على الجائزة الكبرى «سيف صاحب السمو رئيس الدولة للحول لأصحاب السمو الشيوخ»، مساء اليوم، لينهى سلسلة من التشويق استمرت على مدار 11 يوماً، شكّلت ملتقى رائع لملاك وعشاق رياضة سباقات الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في الوثبة «عاصمة الميادين» ليكون درة المهرجانات هذا العام متجدداً كعادته في كل نسخة.

ويرسم مشهد الختام شوطين لرموز الحول والزمول اللذان يقامان في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم بميدان الوثبة، خصص الشوط الأول للزمول المفتوح وجائزته بندقية ومبلغ مالي قدره مليونا درهم، الثاني مليون درهم، الثالث 500 ألف، الرابع 200 ألف، الخامس 100 ألف درهم.

وتأتي اللوحة الختامية مع الشوط ثاني والأخير في المهرجان هذا العام للحول المفتوح ويتوّج الفائز بالناموس الأغلى سيف صاحب السمو رئيس الدولة وجائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم، وينال الوصيف مليوناً و500 ألف، الثالث 500 ألف، الرابع 250 ألفاً، الخامس 150 ألف درهم.