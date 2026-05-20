نجاح كبير لمهرجان أبوظبي العالمي لألعاب القوى



أبوظبي (وام)

اختتم نادي أبوظبي لألعاب القوى مساء أمس بمقره فعاليات مهرجان اليوم العالمي للأطفال والبراعم في محطته الثانية بعد انطلاقه بنادي العين لأصحاب الهمم، تحت شعار«فخورين بالإمارات».

وأكد النادي أن المهرجان شهد مشاركة كبيرة في العين وأبوظبي وصلت إلى 150 لاعبا ولاعبة، تنافسوا في مسابقات الجري، والوثب والرمي والتتابع، وأظهروا مستويات فنية مميزة، مشيراً إلى أن فعاليات المهرجان تختتم اليوم في المركز المجتمعي بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة.

وقال يوسف الزعابي، المدير التنفيذي للنادي، الفعاليات حققت نجاحا كبيراً، يتماشى مع استراتيجية النادي، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، لتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، ورفع معدلاتهم التنافسية، مشيراً إلى النتائج المميزة للنادي في بطولة الإمارات بحصد 58 ميدالية، منها 30 ذهبية، و18 فضية، و10 برونزية، بجانب الفوز بكأسي المركز الأول في فئتي الشابات والأشبال «ذكور».