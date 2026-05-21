الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أستون فيلا يعود إلى منصة التتويج بعد إنتظار 30 عاماً

21 مايو 2026 09:53


إسطنبول (رويترز)
سجل يوري تيليمانس وإيميليانو بوينديا هدفاً مذهلا لكل منهما ليقودا أستون فيلا للفوز 3-صفر على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الأربعاء، ليعود الفريق ​إلى منصة التتويج بعد انتظار دام 30 عاماً، ويعزز المدرب أوناي إيمري رقمه القياسي بلقب خامس في البطولة.
وأضاف مورجان روجرز الهدف الثالث ليحقق فيلا لقبه الكبير الأول منذ فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية ⁠عام 1996، ولقبه القاري الأول منذ تتويجه بالكأس الأوروبية عام 1982 عندما تغلب ​على بايرن ميونيخ في النهائي.
وبهذا تخطو إنجلترا نحو الفوز بثلاثية من الألقاب ​القارية هذا الموسم، ‌إذ يخوض أرسنال نهائي دوري أبطال ⁠أوروبا ويلعب ​كريستال بالاس في مباراة لقب دوري المؤتمر.

وقال تيليمانس لشبكة (تي.إن.تي) «إنه شعور رائع. قدمنا أداء ممتازاً، وحظينا بموسم رائع، وأن نكلله بهذا التتويج، إنه لأمر مذهل، لم نحظ سوى بيوم واحد للتدرب، وقد نجح الأمر بشكل رائع، كان موسماً مليئاً بالتقلبات. ‌كانت بدايتنا سيئة للغاية، وكانت معاييرنا متدنية جداً، لكن الطريقة التي ‌قلبنا بها الأمور كانت رائعة، الفضل يعود للاعبين، والفضل يعود للجهاز الفني، واصلنا العمل، وواصلنا الإيمان، وحققنا الفوز في النهاية، وسنشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ​وفزنا ببطولة».
واصل إيمري، مدرب أستون فيلا، سجله الرائع في البطولة بتحقيقه اللقب للمرة الخامسة، بعد ثلاثة انتصارات مع إشبيلية، وتتويج واحد مع ​فياريال، وتعادل إيمري مع أصحاب الرقم ‌القياسي ⁠كارلو أنشيلوتي، وجوزيه مورينيو، ‌وجيوفاني تراباتوني بخمسة ألقاب قارية لكل منهم.
وقال ‌ايمري لشبكة (تي.ان.تي) «هذه المباراة النهائية هي تأكيد على التقدم الذي أحرزناه. قدمت لنا اوروبا الكثير».

منتخب الجودو يستعد لـ«آسيوية الناشئين» بمعسكر الفجيرة
