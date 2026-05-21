الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
منتخب الجودو يستعد لـ«آسيوية الناشئين» بمعسكر الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)
يبدأ منتخبنا الوطني لناشئ الجودو يوم غدٍ معسكره القصير المقرر له بالفجيرة، استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين للجودو التي تستضيفها طشقند يومي 28 و29 مايو الحالي، ويستمر المعسكر حتى الاثنين المقبل.
وكان اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي قد اعتمد تشكيل البعثة برئاسة محمد جاسم الأمين العام للاتحاد، وضمّت الطاقم الفني المكوّن من المدرب الجديد الأوزبكي شرف الدين لطفي الله والدكتور موح الموح عضو اللجنة الفنية، بجانب 5 لاعبين هم: مسعود المسماري الذي يشارك في منافسات (وزن تحت 55 كجم)، أنس اليماحي (تحت 60 كجم)، صقر العتيبي (تحت 66 كجم) حميد المازمي (تحت 73 كجم) ويوسف العواد (تحت 81 كجم).
وأكد رئيس الاتحاد حرصهم على المشاركة في البطولة الآسيوية القوية، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو، توطيداً لاتفاقية التعاون بين الاتحادين، والتي أسهمت في طفرة الجودو الإماراتي والتي كان آخرها التعاقد مع بطل أوزبكستان السابق المدرب الشاب شرف الدين لطف الله (36 عاماً)، للإشراف على تدريب فئات الشباب والناشئين والأشبال، والذي يمتلك خبرة واسعة في مجال اللعبة وتدريب النشء.

