داركو.. من مقاعد «بدلاء الشارقة» إلى دوري أبطال أوروبا!

21 مايو 2026 11:00

 
علي معالي (أبوظبي)
صنع الكرواتي داركو نيجاسميتش لاعب خط وسط الشارقة السابق قصة خيالية مع فريق نايميخن بالدوري الممتاز الهولندي، عندما فاز بتذكرة التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعدما حقّق الفريق المركز الثالث في مسابقة الدوري المحلي.
لعب داركو (27 عاماً)، دوراً بارزاً فيما قدمه الفريق بعد انتقاله قادماً من الشارقة في بداية الإعداد للموسم، حيث قرر النادي الملكي الاستغناء عن خدمات اللاعب الكرواتي في سبتمبر 2025، رغم أن عقده مازال به موسم آخر، وكان الشارقة قد تعاقد مع داركو في سبتمبر 2024.
وخلال تواجده مع الشارقة جلس داركو كثيراً على مقاعد البدلاء مع المدرب الروماني السابق للفريق كوزمين أولاريو، بعكس ما حدث مع الهولندي ديك شرودر مدرب نايمخن، حيث شارك مع «الملك» في 573 دقيقة فقط، خلال 14 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، واعتمد عليه المدرب أساسياً في 8 مباريات فقط، ولم يقم بأي تمريرة ذهبية حاسمة خلال الموسم. 
ومع فريقه الهولندي تألق داركو من خلال المشاركة في 29 مباراة، بدأ أساسياً في 26 مباراة، بواقع 2311 دقيقة، وهو ما يؤكد قدرة اللاعب وكفاءته العالية، وكانت إحصائيات اللاعب معظمها (صفر) مع الشارقة، ولكن في الدوري الهولندي أظهر مستوى مختلفاً تماماً.
وكان اللاعب قد ساهم في حصول الشارقة على دوري أبطال آسيا 2، حيث شارك في 6 مباريات بالمسابقة، بواقع 246 دقيقة، منها مباراتان كلاعب أساسي، وسجل هدفاً وحيداً، وهذا الموسم سجل مع فريقه الهولندي 4 أهداف، وله تمريرة ذهبية واحدة، وقد ارتفعت القيمة السوقية للاعب من مليون يورو عندما كان في الشارقة إلى 3 ملايين يورو حالياً.

