الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات في المستوى الثالث بقرعة تصفيات كأس آسيا لشباب كرة القدم

الإمارات في المستوى الثالث بقرعة تصفيات كأس آسيا لشباب كرة القدم
21 مايو 2026 10:30


كوالالمبور (وام)
يترقب منتخب الشباب تحت 20 عاماً مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية التي تستضيفها الصين في عام 2027، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن مراسم القرعة ستجرى في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور 28 مايو الجاري.
ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، في النسخة الـ23 من نظام التصفيات منذ اعتماده لأول مرة في نسخة عام 1980.
وتقام منافسات التصفيات خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع، مع تطبيق نظام جديد ضمن الإصلاحات الرئيسية لمسابقات الفئات السنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الجاري.
ويهدف النظام الجديد إلى ضمان إقامة مباريات أكثر تنافسية ومنح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة منافسين متقاربين في المستوى الفني، من خلال اعتماد نظام من مرحلتين يتضمن آلية للصعود والهبوط.
وفي مرحلة التصفيات الرئيسية، تم توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث تتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النسخة الـ43 من البطولة، فيما تهبط المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.
أما مرحلة التطوير في التصفيات المقبلة، فتشهد مشاركة 12 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أصحاب المركز الثاني إلى مرحلة التصفيات الرئيسية في النسخة المقبلة.
وجاء تصنيف المنتخبات استناداً إلى نتائج النسخ الثلاث الأخيرة وعدد المنتخبات المشاركة في البطولة، وضمت مستويات مرحلة التصفيات الرئيسية كلاً من أستراليا، وجمهورية كوريا، واليابان، والسعودية، وأوزبكستان، والعراق، وإيران، والأردن في المستوى الأول.
وقطر، وإندونيسيا، وسوريا، وتايلاند، وفيتنام، واليمن، وقيرغيزستان، وطاجيكستان في المستوى الثاني، والإمارات، وسلطنة عمان، والهند، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، وكمبوديا، والبحرين، وماليزيا، والفلبين في المستوى الثالث.
وبنجلادش، وتركمانستان، والكويت، ولبنان، وفلسطين، ولاوس، وهونغ كونغ والصين، وأفغانستان في المستوى الرابع.

أخبار ذات صلة
مودرن سبورت يُتوّج بطلاً لدوري الدرجة الثالثة
«ألعاب القوى» يختار 11 لاعباً لـ «آسيوية» هونج كونج
منتخب الشباب
البطولة الآسيوية
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
منتخب الجودو يستعد لـ«آسيوية الناشئين» بمعسكر الفجيرة
الرياضة
منتخب الجودو يستعد لـ«آسيوية الناشئين» بمعسكر الفجيرة
اليوم 11:30
لينتارا التابعة لآركابيتا تطوّر مستودعاً لوجستياً جديداً في المنطقة الحرة بجبل علي
اقتصاد
لينتارا التابعة لآركابيتا تطوّر مستودعاً لوجستياً جديداً في المنطقة الحرة بجبل علي
اليوم 11:29
3800 مجسم ضوئي تزين جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي احتفالا بعيد الأضحى
علوم الدار
3800 مجسم ضوئي تزين جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي احتفالا بعيد الأضحى
اليوم 11:27
الإمارات نموذج متقدم لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية
اقتصاد
الإمارات نموذج متقدم لدمج الذكاء الاصطناعي ضمن الوظائف الحكومية الأساسية
اليوم 11:19
المصرف المركزي يُصدر مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة احتفاءً باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات
علوم الدار
المصرف المركزي يُصدر مسكوكات تذكارية من الذهب والفضة احتفاءً باليوبيل الذهبي لجامعة الإمارات
اليوم 11:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©