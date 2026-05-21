الإمارات في المستوى الثالث بقرعة تصفيات كأس آسيا لشباب كرة القدم



كوالالمبور (وام)

يترقب منتخب الشباب تحت 20 عاماً مراسم قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية التي تستضيفها الصين في عام 2027، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، أن مراسم القرعة ستجرى في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور 28 مايو الجاري.

ويشارك في التصفيات 44 منتخباً، في النسخة الـ23 من نظام التصفيات منذ اعتماده لأول مرة في نسخة عام 1980.

وتقام منافسات التصفيات خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع، مع تطبيق نظام جديد ضمن الإصلاحات الرئيسية لمسابقات الفئات السنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من العام الجاري.

ويهدف النظام الجديد إلى ضمان إقامة مباريات أكثر تنافسية ومنح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة منافسين متقاربين في المستوى الفني، من خلال اعتماد نظام من مرحلتين يتضمن آلية للصعود والهبوط.

وفي مرحلة التصفيات الرئيسية، تم توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، حيث تتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى النسخة الـ43 من البطولة، فيما تهبط المنتخبات التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.

أما مرحلة التطوير في التصفيات المقبلة، فتشهد مشاركة 12 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة للمجموعات إلى جانب أصحاب المركز الثاني إلى مرحلة التصفيات الرئيسية في النسخة المقبلة.

وجاء تصنيف المنتخبات استناداً إلى نتائج النسخ الثلاث الأخيرة وعدد المنتخبات المشاركة في البطولة، وضمت مستويات مرحلة التصفيات الرئيسية كلاً من أستراليا، وجمهورية كوريا، واليابان، والسعودية، وأوزبكستان، والعراق، وإيران، والأردن في المستوى الأول.

وقطر، وإندونيسيا، وسوريا، وتايلاند، وفيتنام، واليمن، وقيرغيزستان، وطاجيكستان في المستوى الثاني، والإمارات، وسلطنة عمان، والهند، وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، وكمبوديا، والبحرين، وماليزيا، والفلبين في المستوى الثالث.

وبنجلادش، وتركمانستان، والكويت، ولبنان، وفلسطين، ولاوس، وهونغ كونغ والصين، وأفغانستان في المستوى الرابع.