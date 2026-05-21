ديوكوفيتش يستعين بصديق لـ«رولان جاروس»

باريس (رويترز)

أكد نوفاك ديوكوفيتش تعيين صديقه ومواطنه فيكتور ترويتسكي مدرباً ​له في خطوة مهمة قبل خوض بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأسبوع المقبل، حيث ⁠يطمح النجم الصربي إلى تمديد رقمه القياسي، ​بإحراز لقبه 25 في البطولات الأربع ​الكبرى. وكتب ‌ديوكوفيتش، المصنّف الأول ⁠عالمياً ​سابقاً، على إنستجرام «مرحباً بصديقي وزميلي في الفريق الصربي ومدربي الآن، فيكتور ترويتسكي».

وسبق للثنائي أن عملا معاً، إذ ‌انضم ترويتسكي، كابتن صربيا في ‌كأس ديفيز، إلى الفريق المعاون لديوكوفيتش خلال تتويجه بذهبية أولمبياد باريس 2024. كما جمعتهما ​الملاعب سابقاً في إنجاز بارز، حين ساهما معاً في قيادة صربيا للفوز بأول لقب لها في كأس ديفيز عام 2010.

وتتمثل ‌المهمة المباشرة لترويتسكي في ​مساعدة ديوكوفيتش، الذي سيكمل 39 عاماً غداً الجمعة، على استعادة إيقاعه وثقته بعد موسم تأثر بالإصابات، ​خاصة عقب ‌خسارته ⁠نهائي ‌أستراليا المفتوحة في ‌يناير الماضي.

ولم يخُض ديوكوفيتش تحضيرات كافية على الملاعب ⁠الرملية قبل ثاني البطولات الأربع الكبرى لهذا ​الموسم، في ظل حرصه على إدارة مجهوده بعناية نتيجة إصابة مزعجة في مفصل الكتف.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات فرنسا المفتوحة يوم ​الأحد المقبل.