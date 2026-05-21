الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
منتخب الرماية يحصد فضية الزوجي المختلط في «الألعاب الخليجية»

21 مايو 2026 12:45

 
الدوحة (الاتحاد)

أضاف منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» ميدالية ثالثة، عندما كسب فضية الزوجي المختلط بعد برونزيتي الفردي عن يحيى المهيري والفرق التي حققها الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم وسيف الشامسي ويحيى المهيري، يوم أمس الأول لتكون مسك ختام مشاركة فريق «الشوزن» في دورة ألعاب الخليج الرابعة المقامة حالياً بالعاصمة القطرية الدوحة.
الإنجاز جاء بوساطة الزوجي المختلط المكوّن من الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم والرامية الواعدة عائشة الياسي بعد أن احتل ثنائي الإمارات المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية بجدارة في أول مشاركة لهما في هذه المسابقة، بينما نال ذهبية المسابقة الزوجي القطري وحلّ الزوجي البحريني في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.
وأعرب الشيخ محمد بن دلموك آل مكتوم عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بهذه النتائج الطيبة في أول مشاركة له في دورة ألعاب الخليج، منوهاً بأن القادم هو الأفضل ومؤكداً حرصه وزملائه على بذل الغالي والنفيس لرقع اسم علم دولتنا الغالية في كافة الاستحقاقات القادمة والعمل بروح الفريق الواحد.
وأوضح بأن النتائج ستكون حافزاً لرماتنا في المنافسات المقبلة، موجهاً شكره وتقديره البالغين إلى اللجنة الأولمبية الإماراتية وإلى اتحاد الرماية وإلى الشيخ جمعه بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع للرماية الذين قدموا جميعاً جهوداً كبيرة سهّلت من مهمة مشاركة منتخبنا، ومن ثمّ تحقيق هذه النتائج الجيدة.
من جانبها أعربت الرامية الواعدة عائشة إلياسي عن سعادتها بالإنجاز وقالت إن الفرحة لا تسعها خاصة أنها المرة الأولى التي تشارك فيها في مسابقة الزوجي المختلط والخليجياد، مؤكدة أنها سوف تبذل قصارى جهدها لتطوير مستواها الفني.

