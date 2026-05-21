الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نارفايز يقود «الإمارات للدراجات» إلى الفوز الرابع في «جيرو دي إيطاليا»

نارفايز يقود «الإمارات للدراجات» إلى الفوز الرابع في «جيرو دي إيطاليا»
21 مايو 2026 12:30


روما (وام)
واصل الإكوادوري جوناتان نارفايز تألقه في النسخة الحالية من جيرو دي إيطاليا 2026، بعدما أهدى فريق فريق الإمارات - إكس آر جي، فوزه الرابع في مراحل السباق، والثالث له شخصياً، بعد تتويجه أمس بالمرحلة الحادية عشرة التي امتدت بين بوركاري وكيافاري.
وتمكن نارفايز من حسم المرحلة بعد أداء هجومي قوي، حيث لحق بمجموعة الهروب الرئيسية عقب مطاردة شاقة، قبل أن يتفوق في السبرينت النهائي على الإسباني إنريك ماس دراج فريق موفيستار، ليعبر خط النهاية بزمن بلغ 4:33:43 ساعة، فيما جاء دييغو أوليسي ثالثاً بفارق 11 ثانية.
وفي الترتيب العام للسباق، حافظ البرتغالي أفونسو يولاليو على القميص الوردي بزمن إجمالي بلغ 44:17:41 ساعة، متقدماً بفارق 27 ثانية عن الدنماركي يوناس فينغيغارد، فيما جاء الهولندي تايمن أرينسمان ثالثاً بفارق دقيقة و57 ثانية.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر فعالية «Tea for Harmony» الثقافية للسفارة الصينية بأبوظبي
"عيادات صحة" توسع خدماتها الصحية في جزيرة السعديات
الدراجات
الدراجات الهوائية
فريق الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
أبوظبي
آخر الأخبار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
علوم الدار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
اليوم 15:11
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اقتصاد
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اليوم 15:02
صقر بن غالب
اقتصاد
«مكتب الذكاء الاصطناعي» و«ماستر كارد» يطلقان «لايتهاوس» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي
اليوم 14:59
الإمارات تشلرك بمعرض IMEX Frankfurt ا
اقتصاد
الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير نموذج مبتكر لسياحة الأعمال والفعاليات بمعرض IMEX Frankfurt ا
اليوم 14:55
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©