وفد «السباقات الشراعية وبطولات صيد الكنعد» يزوّر «الدوحة للرياضات البحرية»



الدوحة (الاتحاد)

زار وفد من لجنة تنظيم السباقات الشراعية التراثية وبطولات صيد الكنعد في أبوظبي، نادي الدوحة للرياضات البحرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الرياضات البحرية وتنظيم بطولات صيد الكنعد.

وكان في استقبال الوفد فهد الجابر، المدير العام لنادي الدوحة للرياضات البحرية، ومحمد المانع، مسؤول العلاقات العامة بالنادي، حيث رحبا بالوفد الزائر، وأكدا أهمية هذه الزيارات في توطيد العلاقات الأخوية وتعزيز الشراكة الرياضية بين الجانبين.

وضم الوفد كلاً من سعيد خليفة المهيري، مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعلي سالمين، وصلاح المرزوقي، وخليفة الحوسني من مجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب خليفة راشد الرميثي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب التنظيمية الخاصة بالسباقات الشراعية والصيد البحري، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال تنظيم بطولات صيد الكنعد والفعاليات المصاحبة لها.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور المهمة، أبرزها مستقبل بطولات صيد الكنعد، وأساليب الصيد الحديثة المستخدمة في هذه الرياضة، إضافة إلى استعراض الأنشطة والبطولات البحرية القطرية، وبحث مجالات التعاون المشترك في تنظيم البطولات والفعاليات البحرية، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية بين الجانبين.

كما وُجّهت الدعوة إلى نادي الدوحة للرياضات البحرية للمشاركة في بطولة أبوظبي المقبلة، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الرياضي البحري وتطوير البطولات الخليجية المشتركة، بما يسهم في الارتقاء برياضات البحر وبطولات صيد الكنعد على مستوى المنطقة.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية بين لجنة تنظيم السباقات الشراعية التراثية وبطولات صيد الكنعد في أبوظبي ونادي الدوحة للرياضات البحرية، تقديراً للعلاقات المتميزة بين الطرفين، وتأكيداً على استمرار التعاون والتنسيق المستقبلي.