310 طلاب في بطولة الألعاب المدرسية لمسابقة «ليزر رن»



علي معالي (أبوظبي)

نظّم اتحاد الخماسي الحديث بطولة الألعاب المدرسية لمسابقة «ليزر رن»، بصالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس من مختلف مدارس إمارة أبوظبي، في حدث رياضي عكس الاهتمام المتزايد برياضة الخماسي الحديث على مستوى القطاع المدرسي.

شهدت البطولة مشاركة مميزة بلغت 310 طلاب وطالبة، بواقع 170 طالبة و140 طالباً، وسط أجواء تنافسية وحماسية أكدت التطور الملحوظ الذي تشهده هذه الرياضة، وانتشارها بين فئات الطلبة، في ظل جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز حضور اللعبة واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة.

وخصّصت منافسات اليوم الأول لفئات البنات تحت 9 و11 و13 و15 عاما، حيث أسفرت النتائج عن تتويج حصة أحمد خميس من مدرسة الفتح بالمركز الأول لفئة تحت 9 أعوام، فيما حلت ريم سامي الحسين من المدرسة ذاتها ثانية، وجاءت هالة داوود ثالثة.

وفي منافسات البنات تحت 11 عاما، أحرزت عائشة خميس جر الله حسين من مدرسة الفتح المركز الأول، تلتها ميرا عبدالرحمن سالم من مدرسة الرحبة المشتركة في المركز الثاني، فيما جاءت ميرا علي عبدالله من مدرسة الفتح في المركز الثالث.

أما فئة البنات تحت 13 عاماً، فقد شهدت فوز مها أحمد مصبح من مدرسة ياس بالمركز الأول، وحلّت ميرا محسن أحمد من مدرسة الفتح ثانية، بينما جاءت أميرة عبدالحكيم عبدالله من مدرسة ياس في المركز الثالث.

وفي فئة البنات تحت 15 عاماً، توّجت جوري رافيندرا من مدرسة أبوظبي الهندية بالمركز الأول، تلتها زاهية سكاريا من المدرسة نفسها في المركز الثاني، فيما حلّت مها علي عبدالقادر من مدرسة ياس ثالثة.

وفي اليوم الثاني، أقيمت منافسات الطلاب للفئات العمرية ذاتها، حيث فاز سلطان مصبح من مدرسة الفتح بالمركز الأول لفئة تحت 9 أعوام، وجاء سعد إسماعيل من مدرسة الرحبة المشتركة ثانياً، فيما حلّ سليم شادي من مدرسة الإمارات الخاصة ثالثاً.

وفي فئة الطلاب تحت 11 عاماً، سيطر طلبة مدرسة العزة على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما توّج مسلم عوض الراشدي بالمركز الأول، تلاه صالح نزيه صالح في المركز الثاني، ثم زايد أحمد عبدالله في المركز الثالث.

كما شهدت منافسات تحت 13 عاماً تتويج محمد عدنان الحوسني من مدرسة الياسات بالمركز الأول، بينما جاء عبدالله إسماعيل من مدرسة الغزالي ثانياً، وحلّ ارحمه أحمد الزعابي من المدرسة نفسها ثالثاً.

وفي فئة الطلاب تحت 15 عاماً، أحرز ناثان أندرو من المدرسة الفلبينية الإماراتية الخاصة المركز الأول، وجاء جهاد علي أحمد من مدرسة الصديق الخاصة ثانياً، فيما حلّ محمد علي عبدالسلام من المدرسة ذاتها في المركز الثالث.

واختتمت البطولة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالميداليات والكؤوس، بحضور الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، والتي أشادت بالمستوى الفني المتميّز والمشاركة الكبيرة من الطلبة، مؤكدة حرص الاتحاد على دعم الرياضة المدرسية وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل الدولة في المحافل الرياضية المختلفة.