الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: أرسنال أفضل فريق في العالم

إنريكي: أرسنال أفضل فريق في العالم
21 مايو 2026 12:13

باريس (رويترز)
أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بمنافسه أرسنال قبل مواجهتهما ​بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نهاية الشهر الجاري، واصفا إياه بأنه «أفضل فريق في العالم بدون ⁠الكرة».

أخبار ذات صلة
داركو.. من مقاعد «بدلاء الشارقة» إلى دوري أبطال أوروبا!
برناردو سيلفا يدعو الجيل الجديد لحمل السيتي على أكتافه

وأنهى أرسنال يوم الثلاثاء الماضي انتظاراً دام 22 ​عاما للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد ​لويس ‌إنريكي للصحفيين أن بلوغ ⁠الفريق ​نهائي دوري أبطال أوروبا لم يكن مفاجئاً.
وقال إنريكي «لدينا خبرة في اللعب أمام أرسنال بقيادة ميكل أرتيتا، ونعرف جيداً مدى براعتهم ‌في التعامل مع الكرة، وبدون الكرة، هم ‌أفضل فريق في العالم، ولا شك في ذلك. ومع الكرة، هم قادرون على تسجيل ​الكثير من الأهداف».
وأضاف «من الطبيعي أن نراهم في النهائي. ستكون مباراة صعبة للغاية بين فريقين يلعبان بطرق مختلفة. لكنني أعتقد أننا سنشهد نهائياً مثيراً للغاية».
وشدد مدرب ‌سان جيرمان على أهمية ​الضغط والدفاع قبل نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في بودابست يوم 30 مايو الجاري، مسلطاً الضوء على تألق ​مهاجمه عثمان ديمبلي، وقال ‌المدرب ⁠الإسباني«إنه ‌يدافع طوال الوقت، بغض ‌النظر عن المباراة أو الدقيقة».
وأضاف: «من المهم وجوده معنا لأننا نميل ⁠دائما إلى تسليط الضوء على ما يفعله المهاجمون ​عندما يسجلون الأهداف أو يقدمون التمريرات الحاسمة، لكننا لا نسلط الضوء بما يكفي على ما يفعله في الحالة الدفاعية. عندما لا تكون الكرة في حوزة الفريق، ​عليك أن تدافع».

لويس إنريكي
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
باريس سان جيرمان
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
علوم الدار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
اليوم 15:11
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اقتصاد
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اليوم 15:02
صقر بن غالب
اقتصاد
«مكتب الذكاء الاصطناعي» و«ماستر كارد» يطلقان «لايتهاوس» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي
اليوم 14:59
الإمارات تشلرك بمعرض IMEX Frankfurt ا
اقتصاد
الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير نموذج مبتكر لسياحة الأعمال والفعاليات بمعرض IMEX Frankfurt ا
اليوم 14:55
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©