«فايترز سبيريت» يتصدر قائمة المدرب سعيد بن سرور في أسكوت

21 مايو 2026 14:00

 
عصام السيد (أبوظبي)
يُجهّز سعيد بن سرور مدرب جودلفين العالمي فريقاً مميزاً للمشاركة في سباقات مهرجان رويال أسكوت، ويتصدر القائمة الثنائي الذي لم يُهزم بعد، «فايترز سبيريت» و«ماونتن كات»، وفاز «فايترز سبيريت»، وهو حصان من سلالة «مسار»، في بيفرلي وويندسور على مسافة 10 فورلونج (2000 متر)، لكن مدرب جودلفين حريص على زيادة مسافة مشاركته إلى ميل ونصف في وقت لاحق.
والخيارات المتاحة هي سباق دوق إدنبرة وسباق الملك جورج الخامس لمسافة 12 فورلونج (2400 متر)، أو سباق هامبتون كورت من الفئة الثالثة لمسافة 10 فورلونج (2000 متر).
وقال بن سرور، الذي حقق فوزه الأربعين في رويال أسكوت قبل 12 شهراً عندما فاز الحصان «أرابيان ستوري» بسباق بريتانيا هانديكاب: «لقد تعافى فايترز سبيريت جيداً من سباقه الأخير، ونأمل أن نشارك به في رويال أسكوت».
وأضاف: «سنجد السباق المناسب له هناك، لكنه حتى الآن يقدم أداءً جيداً، ويبدو الحصان المناسب للمشاركة في رويال أسكوت نظراً لتحسنه المستمر، إنه حصان قوي البنية، وكل ما نحتاجه هو منحه الوقت الكافي بين السباقات».
وتابع: «لقد فاز في سباقات لمسافة 10 فورلونج، وهذا مناسب له، لكن مسافة الميل ونصف الميل ستكون أفضل، فهو من نسل «مسار» الفائز بسباق الديربي الإنجليزي لمسافة 2400 متر، ويتمتع الحصان بقدرة تحمل عالية من جهة الأم أيضاً، لذا قد يتمكن من قطع مسافات أطول في المستقبل، سنرى، سنتوجه إلى رويال أسكوت ونرى ما سيحدث، كما أن ماونتن كات لم يُهزم في سباقين، وفاز مرتين في سباق الميل، بإمكانه زيادة المسافة أو البقاء على مسافة ثمانية فورلونج (1600 متر) في سباق بريتانيا.
في غضون ذلك، قد يحجز «فيكتوري جولد» مقعده في سباق «كوفنتري ستيكس» في ليستر يوم الثلاثاء، وقال بن سرور، الذي حلّ مهره ثانياً خلف «نايت إن فيجاس» في أول ظهور له في سباق بدا واعداً للمبتدئين في أسكوت: «أعتقد أن «فيكتوري جولد» سيشارك في السباق الأسبوع المقبل، فقد تدرب هذا الصباح وأعجبني ما رأيته».
وأوضح: «أظهر سرعةً في سباق ستة فورلونج، لكنه من نسل سبيس بلوز، وهو قادر على قطع مسافات أطول، يتمتع بسرعة كبيرة، الفائز حصان جيد، لكننا نفكر في مشاركته في سباق «كوفنتري».
وسيشارك «دبي فيوتشر» أيضاً في كأس الذهب مرة أخرى، بعد أن حلّ ثالثاً العام الماضي.

