«دبي الرياضي» يدعم مواهب «نادي الفرجان»



دبي (الاتحاد)



وقّع مجلس دبي الرياضي ومؤسسة «فرجان دبي» اتفاقية تعاون لإطلاق مبادرة «نادي الفرجان» لكرة القدم، التي تهدف إلى تعزيز دور الرياضة المجتمعية في اكتشاف المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل الأحياء السكنية في دبي. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمستهدفات «الخطة الرياضية لدبي 2033»، التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرسم مسار شامل لإعداد أبطال المستقبل وصولاً إلى العالمية.

وقع الاتفاقية كل من عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وعلياء الشملان، المدير التنفيذي لمؤسسة «فرجان دبي». وبموجب الشراكة، سيكون المجلس الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي للمبادرة، التي تسعى إلى تحويل الحدائق العامة إلى منصات تدريبية متكاملة لصقل مهارات الأطفال والناشئين.

تتضمن المبادرة تنظيم برامج تدريبية لكرة القدم على مدار الموسم في 6 حدائق عامة موزعة جغرافياً لتكون قريبة من مناطق سكن اللاعبين، وهي: عود المطينة، والورقاء 3، والورود في ند الشبا 4، وبحيرة البرشاء، والبرشاء جنوب، والمزهر 2. وتستهدف التدريبات ثلاث فئات عمرية تشمل: البراعم (2017-2020)، والأشبال (2014-2016)، والناشئين (2010-2013)، بواقع أربعة أيام تدريبية أسبوعياً.

تنسجم المبادرة مع المحاور الرئيسية للخطة الرياضية لدبي 2033، وتحديداً محور «المواهب»، حيث تسعى لزيادة عدد ممارسي الرياضة في الإمارة إلى 2.6 مليون ممارس دائم بحلول عام 2033.

وبهذه المناسبة، قال عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بجعل الأحياء السكنية نقطة انطلاق حقيقية لاكتشاف المواهب، تنفيذاً لرؤية القيادة في تمكين الشباب. نحن نعمل على ربط البرامج المجتمعية بمسار احترافي واضح يشمل دعم أكثر من 1400 رياضي موهوب، وتوفير كشافين لمتابعة المباريات واختيار الأفضل لضمهم إلى أندية دبي».

من جانبها، أكدت علياء الشملان، المدير التنفيذي لمؤسسة «فرجان دبي»، أن مبادرة «نادي الفرجان» تمثّل نموذجاً متكاملاً للرياضة المجتمعية الهادفة إلى بناء جيل يتمتع بالمهارات الرياضية والقيم الإيجابية في الوقت ذاته، مشيرة إلى أن المبادرة لا تقتصر على تطوير الجوانب الفنية لكرة القدم، بل تركّز أيضاً على ترسيخ مفاهيم الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والروح الرياضية داخل بيئة آمنة ومحفّزة، بما يعزز دور الأسرة والمجتمع في اكتشاف المواهب وتنشئة أجيال رياضية قادرة على تمثيل دبي مستقبلاً بصورة مشرّفة.