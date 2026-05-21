الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

116 لاعباً يتنافسون في كأس الاتحاد للكاراتيه

116 لاعباً يتنافسون في كأس الاتحاد للكاراتيه
21 مايو 2026 19:00

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد الكاراتيه اعتماد مشاركة 116 لاعباً ولاعبة في منافسات كأس الاتحاد بعد غد على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، وأكد الاتحاد اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بإقامة البطولة وتسجيل اللاعبين واللاعبات من 7 أندية، والتنسيق مع نادي الشارقة الرياضي حول كافة الأمور التنظيمية، لضمان نجاح البطولة.
وقال إبراهيم النعيمي، رئيس لجنة المسابقات، إن منافسات كأس الاتحاد في آخر محطات الموسم الجاري تقام على جولتين، إذ تنطلق الأولى بعد غد، بينما تقام الثانية يوم 30 مايو الجاري بالشارقة، وتتضمن 6 فئات هي الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات، وتكتسب أهمية كبيرة للفئات المستهدفة من المراحل السنية على غرار بطولة الدوري.
ونوه بحرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم انتشار اللعبة، وزيادة عدد الممارسين لها، والتعاون مع الأندية، للوصول إلى أفضل المؤشرات التطويرية، بهدف تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

أخبار ذات صلة
حوراء مدربة لمنتخب رجال الكاراتيه في الألعاب الخليجية
الشارقة وشباب الأهلي يتفوقان في بطولة نجوم الإمارات الثانية للكاراتيه
الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
دوري الكاراتيه
آخر الأخبار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
علوم الدار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
اليوم 20:47
أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة ترتفع 158%
اقتصاد
إطلاق ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي
اليوم 20:45
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
الترفيه
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
اليوم 20:35
"أبوظبي العالمي"
اقتصاد
«كانتور» تحصل على موافقة «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية
اليوم 20:32
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©