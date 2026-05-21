شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها لتأمين نهائي كأس رئيس الدولة

21 مايو 2026 13:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اكتمال استعداداتها الأمنية والتنظيمية لتأمين نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، الذي يجمع فريقي العين والجزيرة يوم غدٍ على استاد محمد بن زايد، وذلك ضمن الأولوية الاستراتيجية «الجاهزية والاستعداد» والهدف الاستراتيجي «التأمين والحماية الأمنية»، بما يضمن توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة للجماهير والمشاركين في الحدث الرياضي.
وأكدت شرطة أبوظبي جاهزية الفرق الأمنية والشرطية والمرورية لتأمين المباراة وتنظيم حركة الجماهير والمركبات في محيط الاستاد، وفق خطط استباقية متكاملة تسهم في تعزيز الانسيابية المرورية وتوفير بيئة رياضية آمنة ومتميّزة.
ودعت الجماهير إلى الحضور المبكر لتفادي الازدحام، والتقيد بالإجراءات التنظيمية الخاصة بدخول المشجعين إلى الاستاد، بما يسهم في سهولة الوصول وانسيابية الحركة.
كما حثّت المشجعين على الالتزام بالتشجيع بروح رياضية حضارية، والابتعاد عن مظاهر التعصب، والتعاون مع عناصر الشرطة والمنظمين، والالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع ويعزز من نجاح الحدث في أجواء آمنة وممتعة للجميع.

شرطة أبوظبي
كأس رئيس الدولة
استاد محمد بن زايد
فريق العين
فريق الجزيرة
