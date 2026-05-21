الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كين: قائمة إنجلترا الأفضل في كأس العالم

كين: قائمة إنجلترا الأفضل في كأس العالم
21 مايو 2026 14:38

 
لندن (د ب أ)
يعتقد هاري كين، مهاجم إنجلترا، أن قائمة المنتخب هي أفضل ما يمكن، مؤكداً أن الفريق جاهز لإنهاء 60 عاماً من الانتظار لتحقيق لقب كأس العالم هذا الصيف، ويقود كين «32 عاماً» منتخب بلاده في البطولة التي تقام بأمريكا الشمالية، على أمل أن يصبح أول إنجليزي يحمل الكأس منذ بوبي مور عام 1966.
وبعد الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا مرتين متتاليتين، تحت قيادة السير جاريث ساوثجيت، تأهل منتخب إنجلترا بأريحية إلى كأس العالم تحت قيادة الألماني توماس توخيل.
ومع تألق كين الذي «يقدم أفضل مستوياته الكروية على الإطلاق»، وتألق لاعبين مثل جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس، يؤكد قائد المنتخب أنهم من بين المرشحين الأبرز للفوز.
وقال كين، الذي يُطلق تحدي إنجلترا حيث يمكن للجماهير الفوز بحذاء ذهبي مُقلد من حذائه في مركز «توكا سوشيال» التفاعلي لكرة القدم، لوكالة الأنباء البريطانية: «أعتقد أن تشكيلتنا هي الأفضل على الإطلاق، عندما تنظر إلى التشكيل الأساسي، وترى اللاعبين القادمين من مقاعد البدلاء، فإنك تدخل البطولة كأحد المرشحين للقب».
وتابع: «لقد كنّا نبني معاً فريقاً على مدار المعسكرات الماضية تحت قيادة توماس توخيل، أعتقد أننا وضعنا معياراً عالياً، ونتطلع الآن إلى مواصلة هذا الأداء في كأس العالم الشهر المقبل، دائماً ما يكون هناك شيء مميّز بشأن اللعب في كأس العالم».

أخبار ذات صلة
34 لاعباً في قائمة منتخب العراق لمعسكر إسبانيا
رونالدو.. المونديال السادس
هاري كين
منتخب إنجلترا
كأس العالم
المونديال
توماس توخيل
آخر الأخبار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
علوم الدار
حكومة الإمارات تعلن عن شراكة معرفية إستراتيجية مع "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي"
اليوم 15:11
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اقتصاد
"أدنوك" تستخدم أول تقنية "روبوت عالي التحمل" بقطاع الطاقة لتعزيز السلامة والموثوقية ورفع كفاءة الأداء
اليوم 15:02
صقر بن غالب
اقتصاد
«مكتب الذكاء الاصطناعي» و«ماستر كارد» يطلقان «لايتهاوس» لتعزيز الابتكار في القطاع المالي
اليوم 14:59
الإمارات تشلرك بمعرض IMEX Frankfurt ا
اقتصاد
الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير نموذج مبتكر لسياحة الأعمال والفعاليات بمعرض IMEX Frankfurt ا
اليوم 14:55
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى استقلال بلاده
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©