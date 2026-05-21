كين: قائمة إنجلترا الأفضل في كأس العالم



لندن (د ب أ)

يعتقد هاري كين، مهاجم إنجلترا، أن قائمة المنتخب هي أفضل ما يمكن، مؤكداً أن الفريق جاهز لإنهاء 60 عاماً من الانتظار لتحقيق لقب كأس العالم هذا الصيف، ويقود كين «32 عاماً» منتخب بلاده في البطولة التي تقام بأمريكا الشمالية، على أمل أن يصبح أول إنجليزي يحمل الكأس منذ بوبي مور عام 1966.

وبعد الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا مرتين متتاليتين، تحت قيادة السير جاريث ساوثجيت، تأهل منتخب إنجلترا بأريحية إلى كأس العالم تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

ومع تألق كين الذي «يقدم أفضل مستوياته الكروية على الإطلاق»، وتألق لاعبين مثل جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا، وديكلان رايس، يؤكد قائد المنتخب أنهم من بين المرشحين الأبرز للفوز.

وقال كين، الذي يُطلق تحدي إنجلترا حيث يمكن للجماهير الفوز بحذاء ذهبي مُقلد من حذائه في مركز «توكا سوشيال» التفاعلي لكرة القدم، لوكالة الأنباء البريطانية: «أعتقد أن تشكيلتنا هي الأفضل على الإطلاق، عندما تنظر إلى التشكيل الأساسي، وترى اللاعبين القادمين من مقاعد البدلاء، فإنك تدخل البطولة كأحد المرشحين للقب».

وتابع: «لقد كنّا نبني معاً فريقاً على مدار المعسكرات الماضية تحت قيادة توماس توخيل، أعتقد أننا وضعنا معياراً عالياً، ونتطلع الآن إلى مواصلة هذا الأداء في كأس العالم الشهر المقبل، دائماً ما يكون هناك شيء مميّز بشأن اللعب في كأس العالم».