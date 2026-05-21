مدرب الجزيرة: رؤية «الكأس الأغلى» جميلة.. لكن التتويج أجمل

21 مايو 2026 18:25

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أكد الهولندي مارينو بوشيتش، مدرب الجزيرة، أن الوصول إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة يُعد إنجازاً مهماً، لكنه شدد على أن الهدف الحقيقي لفريقه يبقى التتويج باللقب، مشيراً إلى أن رؤية الكأس تمنح شعوراً رائعاً، لكن حملها سيكون الأجمل بالنسبة للاعبين والجماهير.
وقال بوشيتش خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للنهائي المرتقب أمام العين: «الوصول إلى النهائي خطوة مهمة، لكن الأهم هو الفوز بالكأس، رؤية الكأس جميلة، لكن حملها سيكون أجمل».
وأوضح أن المباريات النهائية دائماً ما تكون متكافئة وصعبة، مؤكداً أن الحظوظ متساوية إلى حد كبير، وأن مثل هذه المواجهات تُحسم غالباً بالتفاصيل الصغيرة واللحظات الحاسمة، أكثر من الجوانب التكتيكية أو البدنية.
وأضاف: «النهائيات تحمل دائماً الكثير من الإثارة والتوتر، وجودة اتخاذ القرار تكون عاملاً حاسماً في تحديد البطل، ونحن نثق بقدرة لاعبينا على التعامل مع هذه الضغوط».
وأشار مدرب الجزيرة إلى أن كرة القدم لعبة تفاصيل، وحتى أفضل الفرق قد ترتكب أخطاء، لذلك فإن التركيز والهدوء طوال المباراة سيكونان مفتاح النجاح في النهائي المرتقب.
من جانبه، أكد قائد الجزيرة علي خصيف أن الحماس يسيطر على الجميع داخل الفريق قبل خوض النهائي، مشيراً إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها البطولة لكل من يعيش على أرض الإمارات، وقال: «منذ اللحظة الأولى التي شاهدنا فيها الكأس شعرنا بقيمتها الكبيرة، لأنها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع في هذه الدولة، ولذلك الحماس موجود لدى كل اللاعبين».
وأضاف: «نحن سعداء بالوجود في النهائي، والمباراة ستقام على ملعب اعتاد عليه نادي الجزيرة وجماهيره، ونعرف جيداً قيمة هذه المواجهات».
وشدد خصيف على أن مباريات الكؤوس لا تعترف بالأفضلية المسبقة، وقال: «مثل هذه المباريات تُحسم بالتركيز وتقليل الأخطاء، ولا توجد فيها أفضلية حقيقية لأي طرف، لأنها مواجهات 50-50».
ووجّه قائد الجزيرة رسالة خاصة إلى الجماهير، قائلاً: نتمنى حضوراً جماهيرياً كبيراً يليق بقيمة النهائي، وأن نستمتع جميعاً بأجواء المباراة، ونُسعد جماهير الجزيرة في النهاية.

عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
إطلاق ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
