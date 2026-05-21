رابطة المحترفين تُطلق النسخة السادسة من الدوري الإلكتروني



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين عن إطلاق النسخة السادسة من دوري رابطة المحترفين الإلكتروني، إحدى المبادرات التي تندرج ضمن توجهاتها الرامية إلى تعزيز حضورها في قطاع الرياضات الإلكترونية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الرياضة والترفيه الرقمي.

وتتيح البطولة للمشاركين تمثيل أنديتهم على الساحة الافتراضية، في تجربة تعكس حرص الرابطة على تقديم فعاليات رياضية تفاعلية تعزّز ارتباط الجماهير، خاصة فئة الشباب، بالمحتوى الرياضي الرقمي.

ومن المقرر أن تُقام النهائيات يومي 30 و31 مايو في بيكسول بمنطقة القناة في أبوظبي، وذلك بعد النجاحات والمتابعة الجماهيرية التي حققتها البطولة خلال النسخ الماضية.

وكان باب التسجيل قد أُغلق 14 مايو، فيما أُقيمت التصفيات خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو، على أن تُجرى قرعة المرحلة النهائية يوم 24 مايو، تمهيداً لإقامة الأدوار النهائية بمشاركة اللاعبين المتأهلين.

وتُفتح المشاركة في البطولة أمام جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ممن تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق.

وتواصل البطولة تحقيق نمو متصاعد على مستوى نسب المشاهدة والتفاعل الإعلامي ومشاركة مجتمع الألعاب الإلكترونية، بما يعزّز مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات المرتبطة بالرياضات الإلكترونية في الدولة.

وخصصت الرابطة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بواقع 25 ألف درهم للمركز الأول، و15 ألف درهم للمركز الثاني، و10 آلاف درهم للمركز الثالث. كما سيحصل بطل البطولة على فرصة حضور كأس العالم للرياضات الإلكترونية بصفته مشاهداً.

وتؤكد رابطة المحترفين، من خلال تنظيم هذه البطولة، التزامها بتقديم مبادرات نوعية تواكب اهتمامات الجيل الجديد، وتعزز التفاعل بين الجماهير والرياضة عبر المنصات الرقمية الحديثة، وستنقل مباريات البطولة عبر القنوات الرسمية للرابطة على منصات تويتش ويوتيوب وتيك توك.