الخميس 21 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

88 ألف تجربة قيادة في موسم «حلبة دبي أوتودروم»

88 ألف تجربة قيادة في موسم «حلبة دبي أوتودروم»
21 مايو 2026 19:30

 
دبي (وام)
أعلنت حلبة دبي أوتودروم عن ختام موسم رياضة السيارات بنجاح بعدما سجلت خلاله أكثر من 88,700 تجربة قيادة وتجربة على حلبات الكارتينج، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 فعالية بين سباقات واختبارات وطنية ودولية، ما يعزّز مكانتها إحدى أبرز وجهات رياضة السيارات والترفيه في دولة الإمارات.
وأوضحت الحلبة أنها استضافت خلال الموسم 9 فعاليات وطنية و4 فعاليات دولية لرياضة السيارات، إضافة إلى 23 فعالية مخصّصة للتجارب والاختبارات واستقبلت أكثر من 8,000 مشارك ضمن مبادرة «الركض وقيادة الدراجات مع شرطة دبي»، في تأكيد على تنوع البرامج المجتمعية والرياضية التي تقدمها الوجهة.
وشهد الموسم تنظيم مجموعة من أبرز الفعاليات الإقليمية والعالمية، من بينها سباق «ميشلان 24 ساعة دبي» بمشاركة 67 سيارة، وسلسلة سباقات لومان الآسيوية التي ضمّت 48 سيارة، إلى جانب مهرجان أوتودروم.
وأكد فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم، أن الموسم يعكس مسيرة التطور المستمرة للحلبة، سواء من حيث مستوى الفعاليات والسباقات التي تستضيفها أو عبر تنوع التجارب المقدمة للجمهور والمجتمع المتنامي.
 

أخبار ذات صلة
دبي أوتودروم تطلق «موتودروم» وجهة جديدة لرياضات الطرقات الوعرة
راشد الظاهري يتوّج بالمركز الأول في «الفورمولا الإقليمية الأوروبية»
سباقات السيارات
دبي أوتودروم
حلبة دبي أوتودروم
آخر الأخبار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
علوم الدار
عبدالله آل حامد: الإعلام الإماراتي واضح وموثوق ولا حدود له سوى القيم والثقافة الوطنية
اليوم 20:47
أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة ترتفع 158%
اقتصاد
إطلاق ملتقى فرص الاستثمار لسوق دبي المالي
اليوم 20:45
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
الترفيه
«مجلس دبي للإعلام» و«لجنة دبي للأفلام» يعزّزان التعاون السينمائي العالمي
اليوم 20:35
"أبوظبي العالمي"
اقتصاد
«كانتور» تحصل على موافقة «أبوظبي العالمي» لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية
اليوم 20:32
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
الرياضة
حصاد الإمارات يرتفع إلى 61 ميدالية في «الألعاب الخليجية»
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©