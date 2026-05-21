88 ألف تجربة قيادة في موسم «حلبة دبي أوتودروم»



دبي (وام)

أعلنت حلبة دبي أوتودروم عن ختام موسم رياضة السيارات بنجاح بعدما سجلت خلاله أكثر من 88,700 تجربة قيادة وتجربة على حلبات الكارتينج، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 فعالية بين سباقات واختبارات وطنية ودولية، ما يعزّز مكانتها إحدى أبرز وجهات رياضة السيارات والترفيه في دولة الإمارات.

وأوضحت الحلبة أنها استضافت خلال الموسم 9 فعاليات وطنية و4 فعاليات دولية لرياضة السيارات، إضافة إلى 23 فعالية مخصّصة للتجارب والاختبارات واستقبلت أكثر من 8,000 مشارك ضمن مبادرة «الركض وقيادة الدراجات مع شرطة دبي»، في تأكيد على تنوع البرامج المجتمعية والرياضية التي تقدمها الوجهة.

وشهد الموسم تنظيم مجموعة من أبرز الفعاليات الإقليمية والعالمية، من بينها سباق «ميشلان 24 ساعة دبي» بمشاركة 67 سيارة، وسلسلة سباقات لومان الآسيوية التي ضمّت 48 سيارة، إلى جانب مهرجان أوتودروم.

وأكد فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم، أن الموسم يعكس مسيرة التطور المستمرة للحلبة، سواء من حيث مستوى الفعاليات والسباقات التي تستضيفها أو عبر تنوع التجارب المقدمة للجمهور والمجتمع المتنامي.

