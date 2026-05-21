في بطولات أوروبا بالقرن الـ21.. «البريميرليج» يؤكد تفوقه على «البوندسليجا»



عمرو عبيد (القاهرة)

حصد أستون فيلا لقبه الأوروبي الثالث، بعد 44 عاماً، إذ سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا 1981-1982، ثم أتبعه بكأس السوبر الأوروبية 1982، قبل أن يعود إلى المنصات القارية، ببطولة «يوروبا ليج» أمس، والطريف أن التتويجين الكبيرين، بلقبي «الشامبيونزليج» والدوري الأوروبي، جاءا على حساب مُنافس ألماني، مع اختلاف درجة الصعوبة التي واجهها، حيث فاز على بايرن ميونيخ عام 1982 بهدف واحد دون رد، قبل الفوز السهل بـ«الثلاثة» على فرايبورج.

ولم يكن غريباً أن يحصد «الفيلانز» هذا اللقب بتلك السهولة، لأن الحقبة الكروية الحديثة، منذ مطلع القرن الحالي، تشهد لأندية «البريميرليج» بالتفوق الكبير على الصعيد القاري، مُقارنة بوضع فرق «البوندسليجا»، خلال نفس الفترة، التي لا يحمل هم الدفاع عنها بقوة، إلا بايرن ميونيخ، الذي لم يتمكن وحده من مجاراة «التوهج الإنجليزي» خلال الرُبع الأول من القرن الـ21.

وبالنظر إلى هذا الوضع في تاريخ «يوروبا ليج»، منذ موسم 2000-2001، فإن أندية «البريميرليج» تملك 6 ألقاب مقابل تتويج وحيد لـ«الألمان»، وفازت فرق ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وأستون فيلا بها، بينها لقبان لـ«البلوز»، وآخران مُتتاليان في آخر موسمين، لـ«الديوك» و«الأسود»، في حين منح آينتراخت فرانكفورت ممثلي «البوندسليجا» اللقب الوحيد في موسم 2021-2022.

كما احتلت الفرق الإنجليزية مركز «الوصيف» 6 مرات أيضاً، بينها مباراتان نهائيتان «خالصتان» للإنجليز، كان آخرها في الموسم الماضي، 2024-2025، عندما فاز توتنهام على «اليونايتد»، أما الأندية الألمانية، فقد خسرت النهائي 4 مرات، عبر 4 فرق مُختلفة، كان آخرها فرايبورج أمس، ولم تشهد البطولة في القرن الحديث أي نهائي ألماني خالص.

على صعيد دوري الأبطال، لم يختلف الوضع كثيراً، إذ جمعت أندية «البريميرليج» 6 ألقاب منذ عام 2001، وخلال آخر 5 سنوات، كان للإنجليز لقبان، لتشيلسي ومانشستر سيتي في 2020-2021 و2022-2023، كما تعدّدت المباريات النهائية الخالصة لفرق «البريميرليج»، بينما كان بايرن ميونيخ يُقاتل وحده خلال تلك السنوات، ونجح في التتويج 3 مرات، بدأها مُبكراً مطلع القرن، في نُسخة 2000-2001، وكانت الأخيرة في موسم 2019-2020.

وشهدت البطولة في تلك الحقبة، مباراة نهائية واحدة، جمعت طرفين ألمانيين، عندما تواجه «البافاري» مع بوروسيا دورتموند في نهائي 2012-2013، بجانب 4 مباريات أخرى شهدت خُسارة طرف ألماني اللقب، وكان لـ«البايرن» نصيب في ذلك، بواقع مرتين، أما «الإنجليز»، فقد احتلوا المركز الثاني 9 مرات، وهو الرقم الأكبر في هذا الصدد منذ بداية القرن الـ21.

وبالطبع، تحتكر فرق «البريميرليج» الأفضلية في البطولة الجديدة، دوري المؤتمر الأوروبي، لأنها تملك لقبين من إجمالي 4 نُسخ، حصدهما وست هام في 2022-2023، وتشيلسي 2024-2025، في حين يخوض مواطنها، كريستال بالاس، نهائي الموسم الحالي، أمام رايو فاليكانو، ويمتلك فُرصة كبيرة جداً في الحصول على اللقب، بينما لم تظهر أندية «البوندسليجا» على الإطلاق في أي نهائي، ببطولة «كونفرانس ليج»، طوال 5 مواسم.