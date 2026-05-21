«وضع صادم» للأهلي في العقد الحالي للدوري المصري والزمالك الأفضل



عمرو عبيد (القاهرة)

حصد الزمالك المصري لقبه الـ15، في بطولة الدوري المحلية، مواصلاً الانفراد بالمركز الثاني في «القائمة الذهبية»، التي تضم 7 فرق فقط، يتزعمها الأهلي بفارق كبير، حيث يملك «النسور» 45 لقباً، إلا أن «الفارس الأبيض» يُسطّر في العقد الحالي، أفضل سجلاته التاريخية على الإطلاق، منذ انطلاق الدوري المصري قبل 78 عاماً.

وعبر نحو 8 عقود زمنية، بدأت في نهاية أربعينيات القرن العشرين، كان الزمالك ينجح في اقتناص عدد محدود جداً من الألقاب، في كل عقد مُنفرد، بينما يُهيمن الأهلي على أغلب البطولات في كل 10 سنوات، إلا أن ما يقوم به فريق «القلعة البيضاء» في العقد الحالي، يُعد بمثابة انتفاضة قوية، بعكس مجرى التاريخ المعروف، وربما تشهد عشرينيات القرن الـ21، تعادلاً بين «الغريمين» في نهايتها، أو ربما حدث تاريخي نادر بتفوق الزمالك على الأهلي للمرة الأولى.. من يدري؟

فالزمالك يملك حالياً نصف عدد ألقاب العقد الحالي، منذ بدايته في موسم 2020-2021، إذ فاز بـ3 ألقاب، جاءت بـ«ثُنائية مُتتالية» في 2020-2021 و2021-2022، هي الرابعة في تاريخ «الفارس الأبيض» بالدوري المصري، ثم أضاف إليها التتويج الصعب في الموسم الحالي، الذي حُسم أمس في آخر جولات البطولات، وفي المقابل، حصد الأهلي 3 ألقاب مُتتالية، بين أعوام 2023 إلى 2025، وكان أصعبها وأكثرها تعقيداً النُسخة الماضية، التي ذهبت بالدوري إلى المحكمة الرياضية الدولية، ليحسم أمرها في النهاية، بعد جدل هائل.

وتبدو معدلات التتويج الحالية، خلال 6 سنوات، غير مُعتادة في تاريخ الدوري المصري، باستثناء حقبة ستينيات القرن الماضي، التي تحمل «الذكرى الأسوأ» للأهلي، وإذا كان «صاحب الأرقام القياسية» يتعرّض لوضع صادم غريب بالنسبة له في العقد الحالي، فإن ما حدث ما بين أعوام 1961 و1967، قبل توقف الدوري تماماً حتى مطلع السبعينيات، لم تعرفه البطولة المصرية أبداً عبر تاريخها الطويل.

حيث أقيم الدوري عبر 7 مواسم في تلك الحقبة القديمة، بدأها الأهلي كالعادة بسيطرة ثُنائية متتالية، على لقبي 1961 و1962، ثم ثارت الأندية المصرية على الوضع الذي عرفته الكرة المحلية في خمسينيات ذلك القرن، إذ خسر «الشياطين الحُمر» 5 ألقاب مُتتالية، وقت سطوع نجوم فرق عريقة أخرى، بدأها الترسانة بالفوز بلقب 1963، تبعه الزمالك بلقبي 1964 و1965، ثم خطف الأولمبي لقبه الوحيد عام 1966، قبل أن يُتوّج الإسماعيلي للمرة الأولى في 1967.

قبلها، كان الأهلي «البطل المخيف» بين نهاية الأربعينيات وفترة الخمسينيات، لأنه جمع 9 ألقاب مُتتالية، مع الوضع في الاعتبار غياب البطولة عن موسمين خلالها، ثم تمكّن الزمالك في موسم 1959-1960 من كسر «الاحتكار الأحمر»، للمرة الأولى، وبعد الثورة الكروية خلال الستينيات، نجح غزل المحلة في حصد لقبه الوحيد هو الآخر، في موسم 1972-1973، ثم سُرعان ما عادت الأمور إلى وضعها القديم، بتفوق الأهلي في 5 مواسم، مقابل تتويج وحيد للزمالك أيضاً في نُسخة 1977-1978.

ورغم بداية ثمانينيات القرن العشرين، التي أنبأت باحتمال حدوث تغيير في طبيعة المنافسة، بفوز الأهلي مرتين متتاليتين في 1981 و1982، خلال أول 4 مواسم في ذلك العقد، مقابل تتويج المقاولون العرب بلقب واحد في 1982-1983، وانتقال الدرع في 1983-1984 إلى الزمالك، إلا أن «المارد الأحمر» سُرعان ما استعاد عافيته، وسيطر على 4 ألقاب في نهاية تلك الحقبة، ونجح الزمالك في اقتناص لقب وحيد بينها بموسم 1987-1988.

صحيح أن بداية التسعينيات شهدت أيضاً تعثراً واضحاً للأهلي، بتتويج الإسماعيلي في موسم 1990-1991، ثم ثُنائية مُتتالية للزمالك، وهو ما تكرر بصورة أقوى مطلع القرن الحالي، بـ3 ألقاب «بيضاء» وتتويج واحد لـ«الدراويش» في أول 4 مواسم منها، إلا أن الأهلي كان يعود بقوة في كل مرة، جامعاً 7 ألقاب مُتتالية في نهاية القرن العشرين، ثم 6 ألقاب مطلع الـ21، أما في العقد السابق، بين 2011 و2020، أُقيمت 8 نُسخ فقط من الدوري المصري، سيطر الأهلي على 7 منها، مقابل تتويج وحيد للزمالك.