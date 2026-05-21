هجن الشحانية و«الرئاسة» تتقاسمان رمزي الحول والزمول في «ختامي الوثبة»

الوثبة (الاتحاد)



تُوِّجت هجن الشحانية بسيف المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، في ختام النسخة السابعة والأربعين من المهرجان، وأسدل الستار على فعالياته، اليوم، بميدان الوثبة في أبوظبي، وأقيم المهرجان على مدار 11 يوماً بمشاركة نخبة المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتقاسمت هجن الشحانية وهجن الرئاسة الناموس في اليوم الختامي، بحصولهما على رمزي الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت لمسافة 8 كيلومترات.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، منافسات اليوم الختامي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة طيران الرئاسة.

ونجحت هجن الشحانية في انتزاع السيف في ختامي الوثبة عن طريق «الظبي»، بإشراف المضمر جابر سالم بن فاران المري، في شوط الحول المفتوح، وتمكّنت «الظبي» من السيطرة على مجريات الشوط من البداية وحتى النهاية، رغم المنافسة الشرسة من «دولة»، بإشراف المضمر سلطان الوهيبي وحاملة رمز العام الماضي، لكنها تراجعت في النصف الثاني من الشوط، قبل أن تتدخل «ريماس» التي حاولت تشكيل خطورة، إلا أنها تراجعت في الكيلو متر الأخير.

وشهد الشوط رقماً قياسياً يسجَّل لأول مرة بأفضل توقيت زمني في تاريخ سباقات الهجن، حيث كسر الرقم السابق المسجّل في النسخة الماضية عبر «دولة»، وسجّلت «الظبي» زمناً قدره 11:44:25 دقيقة، بفارق أجزاء من الثانية عن الرقم السابق (11:44:74 دقيقة).

وحلّت في المركز الثاني «الهابة» لهجن الشحانية، بإشراف المضمر فاران حمد قريع، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 11:45:52 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث «ريماس» لهجن الرئاسة، بإشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي، بتوقيت 11:47:47 دقيقة.

وتألقت هجن الرئاسة في شوط الزمول المفتوح، وانتزعت رمز الشوط عن طريق «نهاب» الذي أهدى الشعار العملاق بندقية الزمول، حيث شهد الشوط سيطرة لهجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى، ما يؤكد على التألق الواضح لهجن الرئاسة خلال مهرجان الوثبة، ولتكمل الثنائية بعد حصد سيف ختامي المرموم التراثي الشهر الماضي.

وللعام الثاني على التوالي يسطع اسم مضمر الرئاسة حمدان محمد بن مروشد مع «نهاب»، بعدما كان قد فاز بنفس الرمز في نسخة العام الماضي مع «الشبابي».

وتمكّن «نهاب» من قطع مسافة شوط الزمول في زمن قدره 12:24:76 دقيقة، بفارق أكثر من ثانية عن «معزز»، بإشراف المضمر سلطان الوهيبي، وعاد حمدان بن مروشد ليكسب المركز الثالث في الشوط مع «الشبابي» حامل بندقية العام الماضي، والذي أنهى الشوط في توقيت 12:26:15 دقيقة.