قُرعة سهلة لسينر وصعبة لديوكوفيتش في «رولان جاروس»

باريس (رويترز)

يستهلُّ يانيك سينر، المصنّف الأول عالمياً، مشواره في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس بمواجهة الفرنسي كليمان تابور، الذي يشارك ببطاقة دعوة، ​في بداية حملة تبدو سهلة للاعب الإيطالي في النصف العلوي من الجدول. وقد يلعب سينر، المرشّح الأوفر حظاً للفوز باللقب، أمام فرنسي آخر، كورنتين موتيه المصنّف ⁠30 في الدور الثالث، وقد يلتقي بالكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، حال ​وصولهما إلى قبل النهائي.

ويخوض اللاعب الإيطالي البطولة بمعنويات مرتفعة، ​وبقرعة ‌تبدو أسهل، مقارنة بمنافسيه الرئيسيين، في سعيه ⁠للفوز ​بالبطولة لأول مرة.

وفي المقابل يواجه نوفاك ديوكوفيتش، الحاصل على 24 لقباً في البطولات الكبرى، مساراً أصعب بكثير بعد أن أوقعته القرعة في مواجهة الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار، صاحب الإرسال القوي، في الدور الأول.

وقد ‌يواجه ديوكوفيتش البرازيلي الشاب جواو فونسيكا في الدور الثالث، وكاسبر ‌رود، وصيف بطل فرنسا المفتوحة مرتين، في دور 16، وألكسندر زفيريف، وصيف بطل نسخة 2024، في قبل النهائي.

ويبدأ زفيريف، المصنّف ​الثاني، مشواره في البطولة ضد الفرنسي بنجامين بونزي.

وفيما قد يكون ظهوره الأخير في رولان جاروس، وقع الفرنسي المخضرم جايل مونفيس في مواجهة مواطنه أوجو جاستون.

وسيلعب أرتور فيس، المصنّف 17 في البطولة، أمام ستان فافرينكا بطل 2015، الذي يستعدّ هو الآخر لمشاركته الأخيرة في ​البطولة المقامة على الملاعب الرملية. وفي قُرعة السيدات، تبدأ الأميركية كوكو جوف حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة مواطنتها تايلور تاونسند، بينما تلعب أرينا سبالينكا، المصنّفة الأولى عالمياً، أمام الإسبانية ​جيسيكا بوزاس مانيرو.

وتلعب الفرنسية ‌لوا ⁠بواسون، التي فاجأت ‌الجميع بوصولها إلى الدور قبل النهائي العام الماضي، ضد الروسية آنا كالينسكايا، المصنفة 22، وتقع في نفس قسم جوف في القرعة، ⁠وقد تتواجهان في الدور الرابع.

ويتقاطع مسار جوف وسبالينكا في الدور ​قبل النهائي، حال وصولهما إلى هذه المرحلة، في إعادة لنهائي النسخة الماضية.

وتفتتح إيجا شفيونتيك، الفائزة باللقب أربع مرات، مشوارها في البطولة بمواجهة الأسترالية إيمرسون جونز، وقد تلتقي في دور الثمانية مع إيلينا سفيتولينا التي تخوض فرنسا المفتوحة منتشية بفوزها ببطولة ​روما.

وتبدأ المصنّفة الثانية إيلينا ريباكينا مشوارها في البطولة بمواجهة ​السلوفينية فيرونيكا إيرافيتس.