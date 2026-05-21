الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«ضمان» تنظّم فعالية «فخورين بالإمارات» للدراجات الهوائية

21 مايو 2026 23:33


أبوظبي (وام)
نظّمت الشركة الوطنية للتأمين - ضمان، التابعة لمجموعة بيور هيلث، فعالية فخورين بالإمارات للدراجات الهوائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الصحة والعافية وترسيخ قيم الوحدة والانتماء الوطني.
وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من أفراد المجتمع وموظفي «ضمان»، في أجواء رياضية عكست روح التكاتف والتلاحم المجتمعي، وأسهمت في تعزيز ثقافة النشاط البدني وتشجيع مختلف فئات المجتمع على تبنّي أنماط حياة صحية ونشطة.
وأكد خالد عتيق الظاهري، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين - ضمان، أن الفعالية تجسّد قيم الانتماء والفخر الوطني، التي تعكس روح التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية، مشيراً إلى حرص «ضمان» على دعم وتنظيم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة العافية والعمل الجماعي.
من جانبه، أوضح النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن الفعالية تؤكد أهمية الرياضة في توحيد أفراد المجتمع وتعزيز روح الانتماء، كما تعكس الدور الحيوي للشراكات المجتمعية في نشر ثقافة النشاط البدني وتحفيز أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

