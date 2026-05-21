«الإمارات لرعاية المواهب».. شراكة استراتيجية مع «أبوظبي لألعاب المضرب»

21 مايو 2026 23:55


أبوظبي (وام)
وقَّعت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، برعاية وزارة الرياضة، بهدف تعزيز التعاون في مجال اكتشاف ورعاية وتطوير المواهب الرياضية في رياضات المضرب.
وتنطلق هذه الشراكة برعاية اللجنة لاثنين من مواهب النادي الواعدة في كرة الطاولة، وهما سيف عبدالسلام مطاوع - 12 عاماً، وحمد سيف المهيري - 9 سنوات، وذلك لإعدادهما ضمن خطة تأهيلية تتضمن برامج تدريبية ومعسكرات فنية على أعلى مستوى، للمشاركة في عدد من المحافل الدولية المقبلة، وصولاً إلى أولمبياد الشباب عامي 2030 و2034.
وقّع المذكرة اليوم، خلال مؤتمر صحفي عُقد في أبوظبي، كلٌّ من الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وسعادة الدكتور حمد عبدالله المحياس، رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بحضور عدد من فرق العمل بالوزارة وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: إن هذه الشراكة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الوطنية، والعمل على تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب في الرياضات التخصصية والفردية، لا سيما ألعاب المضرب، بما يواكب خطط اللجنة، تحت إشراف وزارة الرياضة، نحو تحقيق إنجازات رياضية مستدامة، تعمل على تعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة الرياضة العالمية.
وأضاف: نحرص من خلال هذه الشراكات على بناء مسارات واضحة لتأهيل اللاعبين الموهوبين، وتوفير بيئات تدريبية حديثة تدعم تطورهم فنياً وبدنياً، بما يسهم في إعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة في أعلى المستويات وتحقيق الإنجازات، بما ينسجم مع طموحات الرياضة الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور حمد عبدالله المحياس أن الشراكة مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية تُمثّل خطوة مهمة نحو تطوير رياضات المضرب، خاصةً إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيسهم في دعم برامج النادي لاكتشاف المواهب وتطويرها، ورفع مستوى الأداء الفني للاعبين، بما يصبُّ في مصلحة رياضة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل مجالات التعاون بين الجانبين دعم البرامج التدريبية والمعسكرات التطويرية، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، والعمل على توفير بيئات تدريبية متقدمة للمواهب الصاعدة، تسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي وتعزيز جاهزيتهم الفنية.

