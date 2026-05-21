الجزيرة والعين.. ليلة الحسم على لقب «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار عند الساعة 19:40 من مساء اليوم إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، الذي يحتضن القمة المرتقبة بين الجزيرة والعين في نهائي النسخة الـ49 من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في ختام منتظر لمنافسات موسم 2025 - 2026.

ويبدو التتويج باللقب الأغلى هدفاً مشروعاً للقطبين، بعدما عاد الجزيرة إلى النهائي عقب غياب دام 10 سنوات، في تأهله الخامس، باحثاً عن لقبه الرابع في تاريخه، بعد تتويجه في مواسم 2010 - 2011، و2011 - 2012، و2015 - 2016.

في المقابل، عزّز العين رقمه القياسي في عدد مرات بلوغ النهائي للمرة الـ16، بعدما توِّج باللقب في 7 مناسبات سابقة خلال مواسم 1998 - 1999، و2000 - 2001، و2004 - 2005، و2005 - 2006، و2008 - 2009، و2013 - 2014، فيما يعود آخر تتويج إلى موسم 2017 - 2018 على حساب الوصل بنتيجة 2 - 1.

وبرهن الفريقان على أحقيتهما ببلوغ النهائي بعد مشوار مميّز في النسخة الحالية من البطولة، حيث استهل «فخر أبوظبي» مشواره بالفوز على عجمان 2 - 1 في دور الـ16، قبل تجاوز بني ياس بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي، ثم إقصاء شباب الأهلي حامل اللقب بهدف دون رد في نصف النهائي.

أما «الزعيم»، فبدأ رحلته بانتصار كاسح على الحمرية، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 7 - 0 في دور الـ16، ثم تخطى دبا 3 - 0 في ربع النهائي، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على يونايتد، متصدر دوري الدرجة الأولى، 2 - 0 بعد التمديد لشوطين إضافيين.

ويمثل التتويج بالكأس هدفاً محورياً للفريقين هذا الموسم، إذ يسعى الجزيرة إلى إنقاذ موسمه بلقب طال انتظاره، إلى جانب حجز مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أنهى مشواره في المركز الرابع بـ«دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 44 نقطة، كما ودّع الفريق منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من نصف النهائي أمام الوحدة، وأهدر فرصة التتويج بكأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري، بالخسارة أمام الأهلي القطري بركلات الترجيح 3 - 4 بعد التعادل 1 - 1.

في المقابل، يبحث العين، بطل «الأرقام القياسية» في «دوري أدنوك للمحترفين» والمتوَّج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، عن تحقيق الثنائية المحلية، بعدما فرّط في فرصة الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارته النهائي أمام الوحدة بركلات الترجيح 2 - 4 عقب التعادل السلبي.

ويستعيد الفريقان في النهائي المرتقب ذكريات آخر مواجهة جمعتهما في نهائي موسم 2015 - 2016 على استاد مدينة زايد الرياضية، والتي انتهت بتتويج الجزيرة باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح 7 - 6 عقب التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي.

والتقى الفريقان مرتين خلال الموسم الجاري ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث انتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل 1 - 1 على استاد هزاع بن زايد، فيما فاز العين في الدور الثاني 1 - 0 بهدف متأخر سجله روميرو كاكو في الدقيقة 83 على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 15.

ويعوّل الجزيرة، بقيادة مدربه الهولندي مارينو بوشيتش، على جاهزية قائده المخضرم علي خصيف، العائد للمشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري أمام بني ياس بعد فترة غياب بداعي الإصابة، إلى جانب القوة الهجومية التي يمثلها الثلاثي نبيل فقير، وفينيسيوس ميلو، وسايمون بانزا، الذين تنافسوا على صدارة هدافي الفريق في الدوري برصيد 9 أهداف لكل لاعب.

في المقابل، يملك الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، مجموعة من الحلول المتوازنة في مختلف الخطوط، بقيادة الحارس الدولي خالد عيسى، والمصري رامي ربيعة في خط الدفاع، إلى جانب الثنائي المتألق روميرو كاكو وبالاسيوس، والقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في لابا كودجو وسفيان رحيمي.