الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الجزيرة والعين.. ليلة الحسم على لقب «الكأس الأغلى»

الجزيرة والعين.. ليلة الحسم على لقب «الكأس الأغلى»
22 مايو 2026 01:45

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مدرب الجزيرة: رؤية «الكأس الأغلى» جميلة.. لكن التتويج أجمل
إيفيتش: سنقاتل لإعادة «الكأس الأغلى» إلى العين

تتجه الأنظار عند الساعة 19:40 من مساء اليوم إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، الذي يحتضن القمة المرتقبة بين الجزيرة والعين في نهائي النسخة الـ49 من «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في ختام منتظر لمنافسات موسم 2025 - 2026.
ويبدو التتويج باللقب الأغلى هدفاً مشروعاً للقطبين، بعدما عاد الجزيرة إلى النهائي عقب غياب دام 10 سنوات، في تأهله الخامس، باحثاً عن لقبه الرابع في تاريخه، بعد تتويجه في مواسم 2010 - 2011، و2011 - 2012، و2015 - 2016.
في المقابل، عزّز العين رقمه القياسي في عدد مرات بلوغ النهائي للمرة الـ16، بعدما توِّج باللقب في 7 مناسبات سابقة خلال مواسم 1998 - 1999، و2000 - 2001، و2004 - 2005، و2005 - 2006، و2008 - 2009، و2013 - 2014، فيما يعود آخر تتويج إلى موسم 2017 - 2018 على حساب الوصل بنتيجة 2 - 1.
وبرهن الفريقان على أحقيتهما ببلوغ النهائي بعد مشوار مميّز في النسخة الحالية من البطولة، حيث استهل «فخر أبوظبي» مشواره بالفوز على عجمان 2 - 1 في دور الـ16، قبل تجاوز بني ياس بالنتيجة ذاتها في ربع النهائي، ثم إقصاء شباب الأهلي حامل اللقب بهدف دون رد في نصف النهائي.
أما «الزعيم»، فبدأ رحلته بانتصار كاسح على الحمرية، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 7 - 0 في دور الـ16، ثم تخطى دبا 3 - 0 في ربع النهائي، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على يونايتد، متصدر دوري الدرجة الأولى، 2 - 0 بعد التمديد لشوطين إضافيين.
ويمثل التتويج بالكأس هدفاً محورياً للفريقين هذا الموسم، إذ يسعى الجزيرة إلى إنقاذ موسمه بلقب طال انتظاره، إلى جانب حجز مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما أنهى مشواره في المركز الرابع بـ«دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 44 نقطة، كما ودّع الفريق منافسات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من نصف النهائي أمام الوحدة، وأهدر فرصة التتويج بكأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري، بالخسارة أمام الأهلي القطري بركلات الترجيح 3 - 4 بعد التعادل 1 - 1.
في المقابل، يبحث العين، بطل «الأرقام القياسية» في «دوري أدنوك للمحترفين» والمتوَّج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، عن تحقيق الثنائية المحلية، بعدما فرّط في فرصة الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بخسارته النهائي أمام الوحدة بركلات الترجيح 2 - 4 عقب التعادل السلبي.
ويستعيد الفريقان في النهائي المرتقب ذكريات آخر مواجهة جمعتهما في نهائي موسم 2015 - 2016 على استاد مدينة زايد الرياضية، والتي انتهت بتتويج الجزيرة باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح 7 - 6 عقب التعادل 1 - 1 في الوقت الأصلي.
والتقى الفريقان مرتين خلال الموسم الجاري ضمن «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث انتهت مواجهة الدور الأول بالتعادل 1 - 1 على استاد هزاع بن زايد، فيما فاز العين في الدور الثاني 1 - 0 بهدف متأخر سجله روميرو كاكو في الدقيقة 83 على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 15.
ويعوّل الجزيرة، بقيادة مدربه الهولندي مارينو بوشيتش، على جاهزية قائده المخضرم علي خصيف، العائد للمشاركة في الجولة الأخيرة من الدوري أمام بني ياس بعد فترة غياب بداعي الإصابة، إلى جانب القوة الهجومية التي يمثلها الثلاثي نبيل فقير، وفينيسيوس ميلو، وسايمون بانزا، الذين تنافسوا على صدارة هدافي الفريق في الدوري برصيد 9 أهداف لكل لاعب.
في المقابل، يملك الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، مجموعة من الحلول المتوازنة في مختلف الخطوط، بقيادة الحارس الدولي خالد عيسى، والمصري رامي ربيعة في خط الدفاع، إلى جانب الثنائي المتألق روميرو كاكو وبالاسيوس، والقوة الهجومية الضاربة المتمثلة في لابا كودجو وسفيان رحيمي.

الجزيرة والعين
كأس رئيس الدولة
نهائي كأس رئيس الدولة
الجزيرة
العين
آخر الأخبار
طفل يحمل كتاباً قرب مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في مخيم المغازي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة
22 مايو 2026
مبنى وسيارات محترقة جراء القتال العنيف في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
22 مايو 2026
جانب من اللقاء في القاهرة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ملتزمون بمواصلة العمل لدفع مسار التسوية في ليبيا
22 مايو 2026
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
علوم الدار
الإمارات: أمن الخليج العربي مرتبط بأمن الطاقة العالمي واستقرار التجارة الدولية
22 مايو 2026
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «مؤتمر القيادات النسائية الإماراتية الأفريقية» ينعقد في أبوظبي
22 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©