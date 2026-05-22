الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«الشاب الصغير» يهدد سطوة بيريز على ريال مدريد!

22 مايو 2026 08:28

مدريد(أ ف ب)
تترقب اللجنة الانتخابية لنادي ريال مدريد الإسباني موقف رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيلمي، من الرشح لرئاسة النادي أمام فلورنتينو بيريز، بعدما أعلن بشكل رسمي عزمه الترشح لانتخابات رئاسة النادي الملكي، حيث تنتهي غداً السبت المهلة الرسمية لاتخاذ قراره النهائي وتقديم ترشحه رسمياً.
وأرسل ريكيلمي، البالغ من العمر 37 عاماً ورئيس مجموعة كوكس المتخصصة في المياه والطاقة، رسالة إلى اللجنة الانتخابية للنادي، نُشرت في عدد من وسائل الإعلام المحلية، عبّر فيها عن "رغبته في الترشح" لمنصب الرئاسة.
وفي حال تقديم ترشحه رسمياً، سيكون أول منافس محتمل للرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، الذي أعلن بدوره نيته الترشح لولاية جديدة.
وكان بيريز، البالغ من العمر 79 عاماً، قد عاد إلى رئاسة النادي عام 2009، بعد ولايته الأولى بين 2000 و2006، وفاز منذ عودته بعدة انتخابات دون منافس في أعوام 2013 و2017 و2021 و2025.
وبحسب قوانين النادي، يجب على المرشحين امتلاك عضوية تمتد لـ20 عاماً على الأقل، إضافة إلى تقديم ضمان مالي يبلغ 187 مليون يورو، أي ما يعادل 15% من الميزانية السنوية للنادي، على أن يكون مدعوماً بأصول شخصية.
وفي حال وجود أكثر من مرشح، ستُجرى انتخابات رسمية لاختيار الرئيس.
وخلال حقبة بيريز، حقق ريال مدريد نجاحات كبرى شملت خمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب بطولات أخرى متعددة، رغم أنه أنهى الموسم الحالي دون ألقاب للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021.

