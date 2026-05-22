«العجوز» جيسوس يغادر النصر بعدما أوفى بوعده مع رونالدو

الرياض(أ ف ب)

قرر المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الرحيل عن النصر، بعد الوفاء بوعده لمواطنه كريستيانو رونالدو بقيادته إلى لقب الدوري السعودي لكرة القدم، وهو الأمر الذي تحقق بالفوز على ضمك 4-1 الخميس في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

وحسم النصر لقبه الأول منذ 2019 بعدما أنهى الموسم في الصدارة بفارق نقطتين عن الهلال، الذي توج معه جيسوس بالذات باللقب عام 2024، إضافة إلى الكأس خلال العام ذاته وكأس الرابطة المحلية أعوام 2018 و2023 و2024.

وفي حديث لتلفزيون "سبورت تي في" البرتغالي بعد صافرة النهاية، قال ابن الـ71 عاماً: "لقد خضت مباراتي الأخيرة مع النصر"، مضيفاً في رده على سؤال حول ماذا سيفعل بعدها "سأذهب إلى البرتغال في عطلة ليومين، ثلاثة أو أربعة وربما أفكر في الذهاب إلى البرازيل، إلى ريو".

لكن ذهابه إلى البرازيل حيث أشرف على فلامنجو وتوج معه باللقب عام 2019 ليس من أجل العمل، بل لقضاء عطلة وفق ما أجاب في رده على سؤال حول إمكانية التدريب هناك قائلاً "كلا، ليس للتدريب بل لقضاء عطلة".

واستبعد جيسوس العودة إلى البرتغال وتحديداً بنفيكا، قائلاً "هذا خارج الحسابات"، قبل أن يلمح إلى إمكانية العودة إلى تركيا بالقول "فزت في البرتغال، وفي البرازيل، ومع الهلال (وبطبيعة الحال النصر)... البلد الوحيد الذي لم أُتوج فيه باللقب هو مع فناربخشه. ربما لدي قصة لأكملها هناك".

واستلم جيسوس الإشراف على النصر في يوليو 2025 بعد إنهاء مغامرته الثانية مع الهلال، الذي دربه أيضاً في موسم 2018-2019 قبل العودة إليه في 2022.

وتطرق جيسوس إلى تأثر مواطنه كريستيانو رونالدو الذي لم يتمالك دموعه بعد التتويج بلقبه الكبير الأول مع النصر، قائلاً: "لديه شغف كبير جداً بكرة القدم. قلت له: +لن أقبل هذا المشروع إلا من أجلك، وإلا لما جئت. سنفوز معا وستغادر هنا ومعك لقب+. وهذا ما حدث. لم تتح لنا فرصة كبيرة للحديث بعد، هو متعب وأنا كذلك".

وتابع "سأذهب إلى البرتغال، وهو إلى المنتخب (من أجل التحضير لمونديال 2026)، وأعتقد أن عليّ أن أقرر مصيري في يونيو (بشأن وجهته المقبلة). سأقوم بخياري".

- "سأساعدك على أن تصبح بطلاً ثم سأرحل"

وعن مغامرته مع النصر، قال "عندما قبلت هذا التحدي، حين دعاني كريستيانو رونالدو... كنت أعلم أنه سيكون أصعب تحد في مسيرتي كمدرب. لكي نفوز بهذا الدوري، كان علينا أن نكون أفضل بكثير من منافسينا. وكما قلت لكريستيانو: +سأساعدك على أن تصبح بطلاً ثم أرحل+".

أضاف "عندما تحدثت مع كريستيانو رونالدو في البداية، عرضوا علي عقداً لمدة عامين، لكنني أردت عاماً واحداً فقط. هذا ما أفعله دائماً في الأندية التي أدربها. كان موسماً شاقاً للغاية، يتطلب اتخاذ قرارات كثيرة، غالباً مع تحمل الانتقادات، وهو استنزاف كبير. كان عاماً رائعاً، وعليّ أن أستمتع به في مكان آخر (لقضاء العطلة)".

وعاد للحديث عن فناربخشه قائلاً "هل يمكن للجماهير أن تحلم؟ نعم يمكنها. كانت هناك جهة مهتمة. ليس فقط فناربخشه، بل فريق تركي آخر قدم لي عرضاً. هناك ثلاثة أندية كبيرة في تركيا: فنربهتشه، غلطة سراي وبشكتاش. من بين هذه الثلاثة، كان هناك اثنان (تواصلا معه). الفريق الثاني لا يزال سراً".

وعن الحديث عن إمكانية قدوم المدرب الإسباني بيب غوارديولا لخلافته في النصر بعد رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي في نهاية الموسم وفق التقارير، وإذا ما كان يشعر بالفخر لقدوم مدرب من هذا الطراز لخلافته، أجاب "فخر؟ لا... لماذا؟ هو من يجب أن يفخر بأنه سيخلفني، وليس العكس".

وبالنسبة للتدريب مجددا في البرازيل، قال "أعتقد أن ذلك غير وارد. في البرازيل لا يمكنني تدريب سوى فلامنجو أو المنتخب. لم أرغب في أن أكون مدرباً لمنتخب البرازيل في يناير من العام الماضي. كان قراراً لا أقول إنني نادم عليه، لكنني كنت وفياً جداً للهلال، لأنني أردت الذهاب إلى كأس العالم للأندية والفوز بدوري أبطال آسيا. لم أحقق لا هذا ولا ذاك. لكنها قرارات نتخذها في الحياة. كرة القدم شغفي، وأنا مدرب يخسر أحياناً، لكنني أفوز في معظم الأوقات. عندما تنتهي المشاريع، تكون لدي عادة عدة خيارات، كما الحال الآن".

واستبعد العودة إلى أوروبا لأن "الأمر صعب بسبب (قيمة) عقدي في السعودية. لا يوجد ناد في أوروبا قادر على دفع راتبي. لن أستمر في السعودية، وسنرى أين سأستفيد من مشروع جديد. إنه تحد، وشغفي لا يزال قائماً. ما زلت أتمتع بقدرة ذهنية وبدنية كبيرة. هذه هي حياتي".