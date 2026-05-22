أرتيتا «وصيف» أصغر المدربين الفائزين بالبريميرليج.. فمن المتصدر؟

معتز الشامي (أبوظبي)

أنهى أرسنال انتظاراً دام 22 عاماً للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه بموسم 2025-2026 بعد فشل مانشستر سيتي في الفوز على بورنموث في مباراته قبل الأخيرة من الموسم.

وفي يوم فوزه باللقب (19 مايو 2026)، كان ميكيل أرتيتا يبلغ من العمر 44 عاماً و54 يوماً فقط، ليصبح ثاني أصغر مدرب يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ.

أما أصغر مدرب يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فهو جوزيه مورينيو، الذي حقق اللقب مع تشيلسي في موسم 2004-2005 عندما كان عمره 42 عاماً و94 يوماً، مجسّداً بذلك لقبه «المدرب الاستثنائي». كما حقق جوزيه مورينيو اللقب مرة أخرى مع تشيلسي موسم 2005-2006، حيث كان عمره وقتها 43 عاماً و93 يوماً.

ويأتي في المركز الرابع كيني دالجليش مع فريق بلاكبيرن روفرز موسم 1994-1995، حيث كان وقتها 44 عاماً و71 يوماً، ويكمل الهولندي آرني سلوت قائمة الخمسة الأوائل، حيث فاز بالبريميرليج مع ليفربول موسم 2024-2025، بعمر 46 عاماً و222 يوماً.

أما أكبر مدرب يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز فهو السير أليكس فيرجسون. كان عمره 71 عاماً و112 يوماً، عندما فاز به آخر مرة مع مانشستر يونايتد عام 2013، بعد أن رفع كأسه الأول في أولد ترافورد عندما كان عمره 51 عاماً و122 يوماً.

وكان بيب جوارديولا يبلغ من العمر 47 عاماً و86 يوماً، عندما فاز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان قد فاز بالفعل بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في الدوري الألماني.