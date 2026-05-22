تعرف على سر تشجيع الأمير ويليام لأستون فيلا

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق أستون فيلا أول لقب أوروبي له منذ انتصاره التاريخي في كأس أوروبا 1981-1982، بفوزه على فرايبورج في نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026، منهياً بذلك بحثاً يائساً دام 44 عاماً عن المجد القاري.

ولاحظ من تابعوا المباراة عبر التلفاز، والجماهير الحاضرة، وجود الأمير ويليام أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية البارزين بين الحضور.

ولد الأمير ويليام بعد 26 يوماً من أول انتصار أوروبي لأستون فيلا، ولم يكن هناك شك في حضوره هذا الانتصار التاريخي على فرايبورج. فهو من أشد مشجعي النادي منذ زمن طويل، حتى عندما كان يكافح في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي خلال العقد الماضي.

وبدأ الأمير ويليام تشجيع أستون فيلا في أوائل التسعينيات، بعد أن رغب في تشجيع فريق بعيداً عن الفرق المعروفة مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي.

درس في مدرسة بيركشاير "المقاطعة الملكية"، لكنه قرر تشجيع نادي فريق مدينة برمنجهام (أستون فيلا) بعد مشاهدة أول مباراة له في كأس الاتحاد الإنجليزي بين أستون فيلا وبولتون عام 2000.

وقد أوضح قراره في مقابلة مع "بي بي سي" عام 2015، حيث قال الأمير ويليام: "منذ زمن بعيد، في المدرسة، أصبحتُ شغوفاً بكرة القدم. كنت أبحث عن ناد. جميع أصدقائي في المدرسة كانوا إما من مشجعي مانشستر يونايتد أو تشيلسي، ولم أكن أرغب في تشجيع الفرق العادية. أردت فريقاً من فرق الوسط، فريقا يمنحني لحظات مليئة بالإثارة والتشويق."

وأضاف: "لطالما كان لأستون فيلا تاريخ عريق. لدي أصدقاء يشجعون أستون فيلا، وكانت إحدى أولى مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي التي حضرتها هي مباراة بولتون ضد أستون فيلا عام 2000. للأسف، خسر فيلا أمام تشيلسي (في النهائي).

وتابع: "كان الأمر رائعا، جلست مع جميع المشجعين مرتديا قبعتي الحمراء، وجلست مع جميع مشجعي أستون فيلا، وقضيت وقتاً ممتعاً للغاية. لقد كان الجو العام، وروح الفريق، وشعرت حقاً أنني أنتمي إلى هذا النادي."

كانت أهمية تاريخ نادي أستون فيلا سبباً رئيسياً في اختيار الأمير ويليام لهذا النادي كفريقه المفضل. ففي ظهوره على بودكاست "ذات بيتر كراوتش" عام 2020، صرح بأن أصدقاءه أقنعوه بتشجيع النادي نظراً للأهمية التاريخية لتزامن عيد ميلاده مع فوز أستون فيلا بكأس أوروبا.

وبعد فوز أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي عام 2026، انضم الأمير ويليام إلى اللاعبين في غرفة الملابس للاحتفال، ولم يكن أمير ويلز غريبا عن متابعة مباريات فريقه المحبوب أستون فيلا من أرض الملعب. فقد حضر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2015، والذي شهد فوز أرسنال بنتيجة 4-0. وبعد 4 سنوات، شاهد أستون فيلا وهو يهزم ديربي كاونتي في نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن بذلك عودته إلى البريميرليج.

وفي الآونة الأخيرة، شوهد في مبارياتٍ ضمن مختلف البطولات. خلال موسم 2023-2024، شوهد في ملعب فيلا بارك برفقة ابنه جورج، لحضور مباراة ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد ليل.

وفي الموسم التالي، بدا الأمير ويليام في حالة من الفرحة الغامرة وهو يشاهد فريق أوناي إيمري يتغلب على بايرن ميونيخ بقيادة فينسنت كومباني، في أول مباراة يخوضها النادي على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ 41 عاماً.