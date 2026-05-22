3 شروط لريال مدريد تحسم التعاقد مع رودري

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدو أن نجم مانشستر سيتي، رودري، يقترب من ريال مدريد، رغم أن النادي ليس متأكداً تماماً من إتمام الصفقة. وقد وضع النادي 3 شروط أساسية لإتمامها. سيلعب المدرب القادم جوزيه مورينيو دوراً مهماً في الصفقة، لكن القرار النهائي لن يكون بيده.

كما يرغب ريال مدريد في الاجتماع مع مورينيو لمناقشة خططهم الرياضية للموسم المقبل. سيستشيرون المدرب البرتغالي بشأن أي تعاقدات محتملة، وهذا ما سيحدث مع رودري. إذا كان المدرب البرتغالي يرغب بالفعل في ضم لاعب الوسط الإسباني، فسيتم استيفاء الشرط الأول لدى ريال مدريد، وهو رغبة المدرب في التعاقد مع اللاعب.

ستكون تكلفة انتقال رودري عاملاً حاسماً، حيث يدرس ريال مدريد التعاقد مع رودري، ساعياً للحصول على سعر معقول لانتقاله، حيث يدرك النادي الملكي أن مانشستر سيتي سيضع توقعات عالية جداً، لكن إدارة النادي الملكي لا ترغب في أن تتجاوز قيمة الصفقة 42 مليون يورو علي أقصى تقدير.

ويبلغ رودري الثلاثين هذا الصيف، وقد وصل بالفعل إلى ذروة عطائه، علاوة على ذلك، فقد عانى من إصابات خطيرة ولم يتبق سوى عام واحد على انتهاء عقده، وهي أسباب كافية لتبرير رسوم انتقال معقولة.

ويعتقد ريال مدريد أن رودري قد يكون مفتاح الحصول على السعر المناسب له، برحيل المدرب بيب جوارديولا المتوقع مع نهاية الموسم، حيث سيخسر الشخص الذي كان الأكثر حماساً لتجديد عقده مع السيتي، ومن دونه، لن يبق ما يربط رودري بملعب الاتحاد.

وإذا أبلغ رودري مانشستر سيتي برغبته في الرحيل، فقد يؤثر ذلك على مستقبله، فإذا لم يجدد عقده، سيضطر النادي للتفاوض على رحيله، وهذا قد يخفض سعره، لأنه رغم إعجاب مورينيو به، فإن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لا يريد أن يدفع الكثير من الأموال.

بينما الشرط الثالث الذي وضعه ريال مدريد هو أداء رودري خلال كأس العالم 2026، بعدما قدم اللاعب أداءً مميزاً مع إسبانيا في بطولة أوروبا الأخيرة، وساهم في فوزها باللقب، فإذا كرر هذا الأداء، وقدّم أداءً استثنائياً يظهر لياقته البدنية العالية وقدرته على المنافسة بين الأفضل، فسيكون النادي مقتنعاً بالتعاقد معه.

ويدرس ريال مدريد هذه العوامل الرئيسية حالياً لضمان ضم رودري، سيتعين على مورينيو الموافقة على انضمامه، لكنه لن يكون الوحيد، فلورنتينو بيريز أيضا بحاجة للتأكد من استيفاء الشروط الأخرى.