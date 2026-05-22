تقارير إنجليزية تعدد مكاسب ليفربول من فترة محمد صلاح

معتز الشامي (أبوظبي)

كشف تقرير لصحيفة ذا أتليتك، عن أن تأثير محمد صلاح لم يكن داخل نادي ليفربول مقتصراً على الأهداف القياسية، أو الألقاب التي ساهم في تحقيقها، أو حتى الأرقام التي جعلته أحد أعظم من ارتدوا القميص الأحمر عبر التاريخ، بل امتد أثر النجم المصري إلى ما هو أبعد بكثير من المستطيل الأخضر، ليصبح رمزاً اجتماعياً وثقافياً أحدث تحولاً حقيقياً في مدينة ليفربول نفسها، على حد تأكيد الصحيفة.

وقال التقرير" منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017، نجح صلاح في كتابة فصل استثنائي في تاريخ النادي، بعدما سجل 257 هدفاً خلال 441 مباراة، ليضع نفسه بين كبار أساطير النادي الإنجليزي، لكن ما يتحدث عنه كثيرون اليوم ليس فقط إرثه الكروي، بل التأثير العميق الذي تركه على المجتمع الإنجليزي، خصوصاً فيما يتعلق بنظرة الناس إلى المسلمين والإسلام"

وتابع التقرير" في منطقة توكستث، وتحديداً في حي L8 بمدينة ليفربول، وهي منطقة تضم تنوعاً عرقياً وثقافياً كبيراً وجاليات مسلمة بارزة، يرى كثيرون أن ظهور محمد صلاح بقميص ليفربول مثّل نقطة تحول حقيقية. فقبل سنوات، كانت العلاقة بين بعض المجتمعات المختلفة في المدينة يسودها قدر من المسافة والانعزال، لكن نجاح النجم المصري خلق أرضية مشتركة للحوار والتقارب".

وأجرت الصحيفة لقاءات مع بعض قاطني مدينة ليفربول، حيث رأى مالك كاركار، وهو مترجم ومتخصص لغوي يعمل في المنطقة، أن تأثير صلاح تجاوز حدود كرة القدم تماماً، مؤكداً أن اللاعب المصري لم يمنح ليفربول فقط الأهداف والكؤوس، بل ساهم في تغيير التصورات السلبية عن المسلمين داخل المدينة وخارجها.

وتروي إحدى السيدات المسلمات في ليفربول تجربة شخصية مع هذا التحول، إذ كانت تعمل في مؤسسة تعليمية بمنطقة يغلب عليها السكان البيض، وعندما كان الطلاب يسألونها عن أصولها، كانت تذكر السودان، ثم تشير إلى قربها الجغرافي من مصر، ليأتي الرد سريعاً "مثل صلاح؟"، في انعكاس واضح لكيف أصبح اسم اللاعب بوابة للتفاهم بدلاً من الأحكام المسبقة.

ولا يتوقف الأمر عند الصورة الذهنية فقط، بل امتد إلى التأثير السلوكي والإلهام الشخصي. ففي مجتمع عانى طويلاً من مشكلات اجتماعية معقدة، من بينها المخدرات والبطالة، رأى بعض السكان في انضباط صلاح، ونمط حياته الصحي، والتزامه المهني، نموذجاً إيجابياً مؤثراً للشباب.

بل إن تأثيره قورن بالنجم التاريخي جون بارنز، أحد أبرز رموز ليفربول، من حيث قدرته على تمثيل فئات اجتماعية متنوعة ومنحها الشعور بالتمكين والانتماء.

النائب البريطاني إيان بيرن، وهو من مشجعي ليفربول، وصف صلاح بأنه أحد أكثر الشخصيات توحيداً في تاريخ المدينة، مشيراً إلى أن العلاقة بين جماهير النادي والمجتمع المسلم، كانت قبل وصوله أقرب إلى الانفصال منها إلى التواصل.

ويستشهد بيرن بمشهد مؤثر خلال كأس العالم 2018، عندما فتحت إحدى المساجد أبوابها لمشاهدة مباريات منتخب مصر بقيادة صلاح، فحضر أشخاص لم يدخلوا مسجداً من قبل، وانتهى الأمر بجلسة جمعت الجميع حول الطعام وكرة القدم، لتذوب حواجز عدم الثقة تدريجياً.

المثير أن صلاح لم يسع عمداً إلى تقديم نفسه باعتباره "رمزاً دينياً"، بل حرص هو وفريقه الإداري على أن يُنظر إليه كنجم عالمي مستقل، لا كأداة لخطابات سياسية أو دينية جاهزة. ومع ذلك، فإن حضوره الطبيعي، وسجوده بعد الأهداف، وانضباطه، كانت كافية لتقديم صورة مختلفة ومؤثرة عن المسلم في الغرب.

وفي عصر الانقسام السياسي، وتصاعد الخطابات الشعبوية واليمينية في أوروبا، يبدو إرث محمد صلاح أكثر أهمية من أي وقت مضى. فبينما سيغادر يوماً ملاعب ليفربول، سيبقى أثره حاضراً في ذاكرة مدينة لم ترَ فيه مجرد لاعب كرة قدم، بل جسراً إنسانياً غيّر الكثير.