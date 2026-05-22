يوفنتوس يشعل سوق الانتقالات لاستعادة شيفرة الإبداع

معتز الشامي (أبوظبي)

دخل يوفنتوس مبكراً في سباق تدعيم صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، مع تركيز واضح على علاج الأزمة الأكبر التي عانى منها الفريق هذا الموسم، والمتمثلة في غياب الإبداع في خط الوسط وصناعة الفرص الهجومية، وهي المشكلة التي أثارت استياء المدرب لوتشيانو سباليتي بشكل واضح.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، كان الهدف الأول لإدارة «السيدة العجوز» هو التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا في صفقة انتقال حر، لكن المنافسة تبدو معقدة للغاية في ظل تقدم أتلتيكو مدريد في سباق ضمه، خاصة إذا فشل يوفنتوس في حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي ظل هذا السيناريو، بدأ العملاق الإيطالي في تجهيز بدائل قادرة على منح الفريق الحلول الإبداعية المطلوبة، وعلى رأسها الهولندي تيجاني ريندرز، لاعب مانشستر سيتي، والمغربي براهيم دياز، نجم ريال مدريد.

ريندرز، الذي غادر ميلان إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي مقابل 55 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز، قدم أرقاماً جيدة نسبياً بقميص الفريق الإنجليزي، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 8 أخرى خلال 46 مباراة رسمية، إلا أن مشاركاته الأساسية لم تكن مستقرة، إذ بدأ 29 مباراة فقط، ولم يظهر أساسياً سوى مرة واحدة خلال آخر 13 مباراة، ما قد يفتح الباب أمام رحيله.

وتشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي قد يقبل بخروج اللاعب الهولندي عبر إعارة تتضمن بند إلزامية الشراء مقابل 40 مليون يورو، لكن راتبه السنوي البالغ 7 ملايين يورو يمثل تحدياً كبيراً أمام الإدارة الإيطالية.

أما براهيم دياز، فيظل خياراً جذاباً بفضل خبرته السابقة في الدوري الإيطالي، بعدما دافع عن ألوان ميلان قبل عودته إلى ريال مدريد، إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يمنح سباليتي مرونة تكتيكية يحتاج إليها بشدة.

ويبدو أن يوفنتوس يستعد لصيف ساخن، عنوانه إعادة بناء المنظومة الهجومية، في محاولة لاستعادة الهيبة المحلية والأوروبية، عبر ضخ حلول فنية تعيد الحياة إلى خط الوسط المفقود.