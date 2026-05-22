«تذكرة الأبطال» تزلزل يوفنتوس وسباليتي يهدد بالرحيل

معتز الشامي (أبوظبي)

يعيش يوفنتوس حالة من التوتر والترقب، بعدما فجّر تقرير صحفي إيطالي مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المدرب لوتشيانو سباليتي، مؤكداً أن المدير الفني قد يتقدم باستقالته حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، فإن سباليتي، الذي تولى تدريب «السيدة العجوز» في 30 أكتوبر الماضي، بات يفكر جدياً في الرحيل، إذا أخفق في تحقيق الهدف الرئيسي الذي تعاقد من أجله، رغم أنه جدد عقده مؤخراً حتى يونيو 2028.

الأزمة اشتعلت بعد خسارة يوفنتوس المفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين دون رد، وهي النتيجة التي أطاحت بالفريق إلى المركز الخامس بالتساوي مع كومو، لتتعقد حسابات التأهل الأوروبي قبل الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وبات يوفنتوس مطالباً بالفوز في ديربي تورينو أمام غريمه التقليدي تورينو بعد غد الأحد، مع انتظار تعثر أحد منافسيه المباشرين، روما أو ميلان، حتى يستعيد مقعده في دوري الأبطال.

وأشارت التقرير أشار أيضاً إلى وجود توتر داخل الإدارة بين سباليتي والمدير التنفيذي داميان كومولي، ما وضع مالك النادي جون إلكان أمام قرار حسّاس بشأن مستقبل المشروع الرياضي داخل النادي.

ورغم الحديث عن نية المدرب تقديم استقالته، فإن السيناريو الآخر المطروح يتمثل في رفض إدارة يوفنتوس لهذه الخطوة، مع منح سباليتي صلاحيات أوسع لإعادة تشكيل الفريق وفق رؤيته الفنية استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس للغاية بالنسبة ليوفنتوس، الذي يسعى لاستعادة هيبته المحلية والقارية، بعد موسم شهد الكثير من التقلبات والنتائج المخيبة.

وقد تحدد الساعات المقبلة مستقبل سباليتي بالكامل، في واحدة من أكثر القصص سخونة داخل الكرة الإيطالية مع اقتراب إسدال الستار على الموسم.