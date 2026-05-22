الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الشارقة يتصدر المجموعة الأولى في كأس نائب رئيس الدولة للسلة

22 مايو 2026 17:50

 
علي معالي (أبوظبي)
تصدّر فريق الشارقة لكرة السلة المجموعة الأولى لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، بعد الفوز البطائح 96-79، في مباراة الجولة الثالثة والختامية بالدور التمهيدي، وانتهت المباراة بنتيجة الأرباع 30-22 و21-20 و14-18 و31-29 لمصلحة «الملك»، ليرفع بذلك رصيده إلى 6 نقاط من 3 انتصارات، وحل «الراقي» وصيفاً برصيد 5 نقاط من فوزين وخسارة.
وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة، فاز الجزيرة على الظفرة 77-56، على صالة نادي الجزيرة، وانتهت بنتيجة الأرباع 24-13 و8-21 و22-8 و23-14 لمصلحة الجزيرة الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط، فوز وخسارتين، ثم الظفرة في المركز الرابع برصيد 3 نقاط من 3 خسائر.
وصعدت الفرق الأربعة إلى الدور ربع النهائي بحسب نظام البطولة المقامة مرحلتها الأولى بنظام الدوري من دور واحد، ويُقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، مقابل مواجهتين مماثلتين بين فرق المجموعتين بالعكس.

