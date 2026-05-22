66 ميدالية حصيلة الإمارات في «الألعاب الخليجية»



الدوحة (الاتحاد)



اختتمت بعثة الإمارات مشاركتها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة - الدوحة 2026 برصيد بلغ 66 ميدالية ملونة، بواقع 13 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و34 ميدالية برونزية، وذلك وفق جدول الترتيب العام للميداليات الصادر عن اللجنة المنظمة للدورة.

وجاءت الإمارات في المركز الخامس على بالترتيب العام، خلف قطر المتصدرة بـ133 ميدالية، ثم السعودية بـ81 ميدالية، والبحرين بـ62 ميدالية، والكويت بـ60 ميدالية، فيما حلت سلطنة عمان في المركز السادس بـ29 ميدالية.

وشهدت الدورة حضوراً مميزاً لأبطال الإمارات في العديد من الألعاب، أبرزها القوس والسهم، والرماية، وألعاب القوى، والسنوكر، والبلياردو، والفروسية، إلى جانب التايكواندو والكاراتيه والمبارزة والملاكمة والبادل تنس والبولينج وتنس الطاولة والسباحة، حيث نجح اللاعبون واللاعبات في تحقيق نتائج متنوعة في أغلب المسابقات بالدورة.

وفي ختام مشاركة الدولة بالحدث، حقق منتخب الكاراتيه 5 ميداليات برونزية في منافسات الكوميتيه، عبر إبراهيم أحمد في وزن تحت 60 كجم، وراشد الصريدي في وزن تحت 67 كجم، وعلي ناصر في وزن تحت 75 كجم، وعلي آل علي في وزن تحت 84 كجم، وسيف القايدي في وزن فوق 84 كجم، ليختتم المنتخب مشاركته بإنجاز جديد على منصات التتويج الخليجية.

وأقيمت النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية التي استضافتها دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الجاري، بمشاركة 6 دول خليجية، فيما مثل الإمارات 164 رياضياً ورياضية بواقع 115 لاعباً و49 لاعبة، خاضوا المنافسات في 17 رياضة فردية وجماعية.

وتعد مشاركة الإمارات في الدوحة 2026 ثاني أفضل مشاركة في تاريخ الدولة بدورات الألعاب الخليجية من حيث إجمالي عدد الميداليات، بعد نسخة الدمام 2015 التي شهدت أفضل حصاد إماراتي بـ73 ميدالية ملونة، فيما سبق للإمارات تحقيق 50 ميدالية في نسخة الكويت 2022، و26 ميدالية في النسخة الأولى التي أقيمت بمملكة البحرين عام 2011.