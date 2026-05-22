الجمعة 22 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
شرطة دبي تحرز مراكز متقدمة في بطولة «آيسنار» للياقة البدنية

22 مايو 2026 19:00

 

أبوظبي (وام)
أحرز فريق القيادة العامة لشرطة دبي المركزين الأول والثاني في منافسات بطولة «آيسنار للياقة البدنية» ضمن فئة «تحدي المجتمع»، التي أُقيمت على هامش فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار 2026» في مركز أدنيك أبوظبي.
وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 369 متسابقاً يمثلون جهات حكومية وخاصة ضمن 123 فريقاً، إلى جانب أفراد من المجتمع، في منافسات ركزت على الجاهزية البدنية وقوة التحمل والعمل الجماعي.
وجاء تنظيم البطولة بالتعاون بين مجموعة «أدنيك» وشركة «أوكسجين» ووزارة الداخلية، ضمن مبادرة رياضية تهدف إلى تعزيز مفاهيم اللياقة البدنية والجاهزية الميدانية وروح الفريق بين المشاركين.
وتنافست الفرق المشاركة ضمن تمارين «الكروس فت» التي تعتمد على السرعة والتحمل والتنسيق الجماعي، في إطار فعاليات «آيسنار 2026» الذي يستعرض أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الأمن الوطني ودرء المخاطر.

