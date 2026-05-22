منتخب الكاراتيه يشارك في البطولة الآسيوية بإندونيسيا

دبي (وام)
أعلن اتحاد الكاراتيه اعتماد مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الآسيوية المقررة في جزيرة بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو المقبل.
وأكد أحمد سالم باصليب عضو مجلس إدارة الاتحاد، مشاركة 11 لاعباً ولاعبة في فئتي «الكاتا والكوميتيه»، بعد مراحل متدرجة من الإعداد الداخلي، وصولاً إلى أفضل مراحل الجاهزية، بهدف إظهار المستويات الفنية المميزة التي تعزز حظوظ المنتخب في المنافسة على النتائج الإيجابية، لاسيما أن المنافسة مؤهلة إلى بطولة العالم 2026.
وقال إن المنتخب يتطلع إلى حصد أكثر من ميدالية في البطولة، بعد فوزه بالبرونزية في البطولة الماضية، من خلال العناصر الواعدة في صفوفه، مشيراً إلى أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة«2026»، مؤخراً كانت محطة مهمة لمشاركة المنتخب، والاستفادة من الاحتكاك مع المنتخبات القوية مثل الكويت والسعودية، لإعداد أبطال المستقبل.

