سيف بن زايد يلتقي فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة

22 مايو 2026 20:10

 

أبوظبي (وام)
التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، فريقي بني ياس للجوجيتسو والكرة الطائرة، بحضور الجهازين الفني والإداري وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس، عقب الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق خلال الموسم الرياضي (2025-2026).
وهنأ سموه اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية على الجهود المبذولة والإنجازات المميزة التي تحققت، مشيداً بما يقدمه أبناء وبنات النادي من مستويات مشرفة تعكس تطور الرياضة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة العمل والتدريب ورفع مستويات الأداء لتحقيق المزيد من النجاحات والبطولات، ورفع اسم دولة الإمارات في مختلف المحافل الرياضية.

وحقق فريق بني ياس للجوجيتسو إنجازات مميزة خلال الموسم، أبرزها الفوز بكأس بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو 2026 وتحقيق المركز الأول في جميع الفئات، إلى جانب الفوز ببطولة خالد بن محمد للجوجيتسو بجميع فئات الرجال والسيدات، إضافة إلى التتويج بكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الرجال.
ويضم فريق الجوجيتسو بنادي بني ياس (240) لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات السنية، ويواصل النادي الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية وتأهيلها وفق أعلى المعايير الفنية والتدريبية، كما شهد الموسم تحقيق فريق الكرة الطائرة بنادي بني ياس كأس السوبر الإماراتي، ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها شركة الألعاب الرياضية بالنادي.
وخلال أربع سنوات، حققت شركة الألعاب الرياضية بنادي بني ياس إنجازاً غير مسبوق في تاريخ الرياضات الجماعية بالنادي، بعدما نجحت في تحقيق (32) بطولة متنوعة، بواقع (8) بطولات لكرة الطائرة و(24) بطولة للجوجيتسو للرجال والسيدات.
حضر اللقاء اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، والعميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وسالم نايف الكثيري، رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات وعدد من مسؤولي النادي.
وثمنت إدارة نادي بني ياس الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان للنادي والرياضة الإماراتية والرياضيين بشكل عام، مؤكدين أن هذا الدعم يشكل دافعاً كبيراً لمواصلة تحقيق الإنجازات، ورفع اسم نادي بني ياس في مختلف البطولات والمحافل الرياضية.

 

