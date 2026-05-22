فليك: دوري أبطال أوروبا الهدف المقبل لبرشلونة



لندن (د ب أ)

كشف الألماني هانسي فليك عن حلمه الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، ومدد فليك، عقده هذا الأسبوع حتى يونيو 2028، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي مع الفريق على ملعب كامب نو.

ويختتم برشلونة موسمه، الذي شهد أيضاً فوزه بكأس السوبر الإسباني، بمواجهة فالنسيا يوم غد السبت، لكن المدرب فليك يتطلع بالفعل إلى ما هو أبعد من ذلك، ساعياً لتحقيق المزيد من الألقاب، وقال: «نحن على الطريق الصحيح، لقد كان هذان الموسمان ناجحين، حيث حصدنا خمسة ألقاب إجمالاً، لكننا نريد المزيد في الموسم المقبل».

وتابع: «نحن ملتزمون بنسبة 100%، والجميع يعلم أن الحلم هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفنا».

وأضاف: «لقد كان موسماً عصيباً، لكنني أعتقد أن الموسم القادم سيكون أصعب، لذا علينا أن نكون مستعدين»، وقال: «لقد قلت ذلك عدة مرات، تركيزي منصب فقط على فريقي وناديي. لديّ الكثير من العمل لأنجزه، ولا أشغل بالي بأي شيء آخر».