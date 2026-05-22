مدرب توتنهام: «الدم والشخصية والروح» سلاحنا لتفادي الهبوط



لندن (أ ف ب)

طالب روبرتو دي تزيربي المدرب الإيطالي لتوتنهام فريقه باللعب بـ«الدم والشخصية والروح» وهم يصارعون لتفادي أول هبوط لهم منذ 49 عاماً يوم غد الأحد عندما يواجهون ضيفهم إيفرتون في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وسيكون التعادل أمام إيفرتون كافيا، إلى حد كبير، لإنقاذ سبيرز السابع عشر، إذ يتأخر وستهام صاحب المركز الثامن عشر بنقطتين، مع فارق أهداف أسوأ بكثير.

ويستضيف وستهام بقيادة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، فريق ليدز يونايتد على ملعب لندن في اليوم ذاته، وقال دي تزيربي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة اليوم: «علينا أن نلعب بالدم، وبالشخصية، وبالروح، لأنها مباراة نهائية».

وأضاف «لقد خاضوا نهائياً كبيراً الموسم الماضي في الدوري الأوروبي وتوجوا بلقب. ربما كان هناك حافز إضافي. (الأحد) لا يوجد لقب، ولا توجد مكافأة، هناك ما هو أهم من اللقب والمكافأة. هناك مستقبل النادي، وتاريخ النادي، وفخر اللاعبين، وفخر عائلات اللاعبين. هناك كرامة كل واحد منا».

وسيغيب القائد الأرجنتيني كريستيان روميرو عن مباراة الحسم بسبب الإصابة حيث عاد إلى الأرجنتين، ما أثار غضب جماهير توتنهام.

وقال دي تزيربي الذي عين مدربا في أواخر مارس الماضي لمحاولة إنقاذ توتنهام بعد موسم كارثي، إنه يتفهم «بنسبة 100 في المئة» ردّة فعل المشجعين، وأوضح «القرار كان بيد الطاقم الطبي، ولا أعتقد أن وجود روميرو غداً في الملعب أو عدمه سيغير شيئا».

وأضاف «وفي النهاية، لا أملك وقتاً لإهدار الطاقة أو التفكير بأمور أخرى. علينا أن نكون مركزين فقط على المباراة، وأعتقد أن لدينا لاعبين جيدين بما يكفي لتحقيق هدفنا».

وعندما سئل مجدداً عمّا إذا كان روميرو خاض مباراته الأخيرة مع سبيرز، قال دي تزيربي: «لا أعرف. أعتقد أن كريستيان لاعب كبير، ومعي كان شخصاً رائعاً»، وتابع «وعندما أقول شخصاً رائعاً، فأنا متأكد مما أقول. أما المستقبل فلا أعلمه».