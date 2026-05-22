عاجل.. كأس رئيس الدولة عيناوي «الثامنة بتوقيت الزعيم»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تُوج فريق العين بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد التفوق على الجزيرة 4-1، في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، تقدم الجزيرة بهدف نبيل فقير في الدقيقة11، ورد سفيان رحيمي للعين بهدفين في الدقيقتين 15 و20، ثم أضاف عبدالكريم تراوري الهدف الثالث في الدقيقة 44، وعزز العين تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 93 عن طريق إيرك.

وكان العين قد توِّج باللقب في 7 مناسبات سابقة خلال مواسم 1998 - 1999، و2000 - 2001، و2004 - 2005، و2005 - 2006، و2008 - 2009، و2013 - 2014، 2017 – 2018.

جاء الشوط الأول ممتعاً في كل تفاصيله، من حيث الأهداف، والأداء الراقي للفريقين، والحضور الجماهيري المميز في استاد محمد بن زايد، وهو واحد من أجمل أشواط الفريقين منذ سنوات طويلة، ورغم تقدُم العين بهدفين مقابل هدف، لكن كان في مقدوره زيادة غلة الأهداف بعد فُرص عديدة.

فرض العين سيطرته على بداية المباراة، بفضل التحركات على طرفي الملعب، وكاد أن يتقدم بعد مرور 7 دقائق لولا براعة علي خصيف، الذي تصدى لكرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يمض الوقت كثيراً، حتى استطاع الجزيرة من خلال ضربة حرة أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 11، بمهارة عالية، لم يفرح الجزراوية كثيراً بالهدف، ليخطف سفيان رحيمي هدف التعادل من هجمة مرتدة سريعة وخاطفة في الدقيقة 15، لتأخذ المباراة أجواء أكثر سخونة بين الفريقين.

وكان واضحاً القوة في هجوم العين، واستطاع سفيان رحيمي تسجيل الهدف الثاني، بعد هجمة مرتدة خاطفة أيضاً قام خلالها كاكو بتمريرة كرة جميلة إلى سفيان الذي انطلق وسجل هدفه الثاني ببراعة، وبعد 25 دقيقة كانت نسبة السيطرة للفريقين متساوية بواقع 50%، وهذا الاستحواذ يؤكد الرغبة الكبيرة وحرص الفريقين على تقديم الأفضل، وهو ما بات واضحاً بـ 3 أهداف خلال 20 دقيقة فقط، وفي الدقيقة 44 ينجح عبدالكريم تراوري في استغلال خطأ دفاعي من الجزيرة ليسجل الهدف الثالث ببراعة عالية.

لم يكن الشوط الثاني بنفس قوة وانطلاقة الشوط الأول، حيث كانت الأهداف الثلاثة التي سجلها العين كفيلة بأن تمنحه الهدوء النسبي في أرض الملعب، وحاول الجزيرة تقليص الفارق من خلال هجمات متنوعة، واعتمد العين على غلق المنافذ أمام محاولات الجزيرة، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، ورغم كل المحاولات لم يستطع أي فريق تسجيل أي هدف خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة 3-1، ويتوج الزعيم العيناوي باللقب الغالي.

وشهدت المباراة طرد لاعب الجزيرة خليفة الحمادي في الدقيقة 96.