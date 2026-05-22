العين يحصد الثنائية التاريخية ويدشن عصر الهيمنة والطموح الآسيوي

معتز الشامي (أبوظبي)

كتب العين فصلاً جديداً من المجد في تاريخه العريق، بعدما تُوّج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالفوز مساء اليوم على نادي الجزيرة 4/ 1 في عقر داره بملعب "فخر أبوظبي" استاد محمد بن زايد.

وأكمل "الزعيم" موسماً استثنائياً بحصد الثنائية التاريخية، جامعاً بين أغلى الكؤوس ولقب دوري أدنوك للمحترفين، في مشهد يؤكد أن الزعيم لا يعيش موسم نجاح عابر، بل يبني عصراً جديداً من الهيمنة المحلية والطموح القاري.

ولم يكن هذا التتويج مجرد لقب جديد يُضاف إلى خزائن النادي، بل كان تتويجاً لموسم استثنائي بكل المقاييس، بدأ بحسم لقب الدوري للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي، في نسخة ستظل محفورة في الذاكرة بوصفها الدوري الذهبي بلا خسارة، بعدما فرض العين شخصيته وهيبته على المسابقة من البداية حتى النهاية.

وكانت القوة الهجومية أحد أبرز أسرار هذا الإنجاز، بعدما امتلك العين أقوى خط هجوم في الدوري بـ62 هدفاً، سجلها 11 لاعباً، في دلالة واضحة على التنوع والقوة الجماعية، غير أن العنوان الأبرز بقي النجم لابا كودجو، الهداف التاريخي للنادي، الذي واصل كتابة أرقامه الخاصة بعدما تصدر قائمة الهدافين بـ25 هدفاً.

ولم يكن لابا وحده في المشهد، إذ لعب المغربي سفيان رحيمي دور القلب النابض للمنظومة الهجومية، بحضوره المؤثر في البطولتين، فيما قدم يحيى بن خالق ورامي ربيعة موسماً دفاعياً استثنائياً، ليكتمل البناء المتوازن لفريق يعرف كيف ينتصر.

وجاءت فرحة الكأس بنكهة خاصة، بعدما تحقق الإنجاز على حساب الجزيرة، في مشهد حمل معنى الثأر الرياضي الجميل، برد الدين لخسارة نهائي 2016 أمام الفريق ذاته.

لكن قصة العين هذا الموسم لم تتوقف عند الثنائية فقط، بل كشفت عن مشروع كروي متكامل، بعدما نافس الفريق على كل الجبهات، ووصل أيضا إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل خسارة اللقب أمام الوحدة، في تأكيد جديد على ثبات المستوى والقدرة التنافسية العالية.

وبهذا الإنجاز، رفع العين رصيده إلى 8 ألقاب في كأس رئيس الدولة، وعزز موقعه في صدارة الأندية الإماراتية الأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية، كما حقق الثنائية للمرة الثانية في تاريخه بعد إنجاز 2018.

الرسالة أصبحت واضحة، الزعيم لا يحتفل فقط بذهب الحاضر، بل يعلن انطلاق مرحلة جديدة عنوانها تحطيم الأرقام، واستهداف المجد القاري في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل، وهي البطولة التي حصدها الزعيم مرتين، وسيكون المنافسة عليها للوصول للقب الثالث والعودة لمونديال الأندية، أحد أهم أهداف الموسم المقبل، والتي سيتم العمل عليه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.