«الأولمبياد الخاص» يعلن برنامج فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية

22 مايو 2026 23:19


أبوظبي (وام)
أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي برنامج فعاليات النسخة الثانية من دورة الألعاب الإماراتية، المقررة إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 10 يونيو المقبل، بمشاركة واسعة من اللاعبين والكوادر الفنية والإدارية والمتطوعين.
وتنطلق المنافسات 3 يونيو بإقامة مسابقات الجمباز الفني والإيقاعي في سيركل مول دبي، فيما تستضيف منافسات الدورة كلاً من مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ومدينة زايد الرياضية ومركز خليفة الدولي للبولينج، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية والحكام والمتطوعين.
ويتضمن برنامج الدورة عدداً من الفعاليات الرياضية والمجتمعية، من بينها الكشف الصحي على اللاعبين يوم 5 يونيو، إضافة إلى افتتاح فعالية «اللاعبين الأصحاء» صباح اليوم التالي في مركز «أدنيك».
ويشهد يوم 8 يونيو إقامة منافسات «تحدي اللياقة البدنية» والبولينج، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء ومؤسسات داعمة.
كما تقام خلال يومي 9 و10 يونيو منافسات كرة القدم والجري والبولينج، فضلاً عن برامج التدريب على الأنشطة الحركية ولعبة البوتشي المخصصة لمراكز أصحاب الهمم.
وعلى هامش الدورة، ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي سلسلة من الورش والجلسات التوعوية في قاعة المجلس بمركز «أدنيك»، تتضمن جلسة بعنوان «الشباب يقودون الدمج» يوم 7 يونيو، فيما يشهد اليوم التالي ورش عمل وجلسات توعوية حول آليات تصوير المحتوى في المنزل.
ويختتم البرنامج 9 يونيو بجلسات تفاعلية تجمع أصحاب الهمم بالجماهير، بمشاركة عدد من اللاعبين والشباب والأسر، في إطار تعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وترسيخ دور الرياضة في دعم أصحاب الهمم وتمكينهم.

