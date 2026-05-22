تقنيات جديدة تظهر للمرة الأولى في نهائي كأس رئيس الدولة

أبوظبي (وام)

شهدت المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي أقيمت أمس في استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وتوج العين بلقبها بعد الفوز على الجزيرة 4-1، العديد من التقنيات الحديث التي تطبق للمرة الأولى في العالم.

وللمرة الأولى ظهرت كاميرا خاصة للحكم الرابع تبث مباشرة أثناء المباراة.

كما تم تطبيق نظام التبديلات الإلكترونية للمرة الأولى في مسابقتنا المحلية بدلاً من التبديل الورقي، إذ يتم ذلك بدلاً من إداري الفريق، وخلاله تجرى العملية عبر النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة بطلب، يصل للحكم الرابع ويتم اعتماده من قبله، إذ يتم إدخال أرقام اللاعبين البديل والمستبدل.

كما تم أيضاً تطبيق تقنية التتبع العلوية وهي التسلل شبه الألي والتي توفر للحكم بيانات فورية، وتوفير كاميرات خط المرمى جي إل سي لمراقبة الحدود والخطوط بدقة عالية.