4 مباريات في الدور ربع النهائي لكأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (أبوظبي)

أعلن اتحاد كرة السلة عن إقامة مباريات الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، على مدار يومين، حيث يلتقي غداً الأحد، الشارقة مع الوحدة بصالة نادي الشارقة، ويستضيف شباب الأهلي نظيره الظفرة في الممزر، في السابعة والنصف مساء، وفي اليوم التالي (الإثنين)، وفي نفس التوقيت، يحل الجزيرة ضيفاً على النصر في دبي، والوصل ضيفاً على البطائح.

وجاءت مباراتا اليوم الأخير من دور المجموعات (التمهيدي) قمة في الإثارة والحماس، ضمن منافسات المجموعة الثانية، حيث فاز شباب الأهلي على النصر بنتيجة 105-87، بينما فاز الوصل على الوحدة 94-65، ليصبح بذلك ترتيب المجموعة شباب الأهلي في الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط يليه النصر وصيفاً برصيد 5 نقاط، ثم الوصل ثالثاً برصيد 4 نقاط، ثم الوحدة في المركز الرابع بـ 3 نقاط.

وكان ترتيب المجموعة الأولى قد شهد تصدُر الشارقة للقمة برصيد 6 نقاط، وتلاه البطائح برصيد 5 نقاط، وحل الجزيرة في المركز الثالث بأربع نقاط والظفرة في المركز الرابع بـ 3 نقاط.

يُقام الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث الثانية، مقابل مواجهتين مماثلتين بين فرق المجموعتين بالعكس.

وسيقام الدور نصف النهائي أيضاً من مباراة واحدة، على أن تكون أفضلية الملعب للفريق المتقدم في المرحلة الأولى، وفي حال عدم وجود أفضلية يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد المستضيف، على أن تُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة لتحديد البطل، يوم 30 من الشهر الجاري.